30.09.2019 20:22 165

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию на своем заседании в субботу одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) предоставления статистических данных. Речь идет о консолидации всей системы сбора статистики в РФ, в том числе ведомственной и региональной, создании единого хранилища первичных данных, резком сокращении с 2022 года статотчетности и постепенном переходе к сбору статистики на основе первичных учетных данных организаций после 2024 года.

Фактически в субботнем решении президиума комиссии (председатель — премьер-министр Дмитрий Медведев) одобрены предложения Росстата по программе реформы всей системы сбора и обработки статданных в РФ до 2024 года — заявленными и довольно амбициозными ориентирами реализации «дорожной карты» по созданию ЦАП являются двукратное сокращение сроков формирования официальной статистики, полное раскрытие ее в автоматическом режиме в формате открытых данных, снижение в два раза затрат экономики на статотчетность и полное упразднение всех форм статотчетности с постепенным переходом к потоковому предоставлению первичных статданных.

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