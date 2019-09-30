30.09.2019 20:23 164

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали получать информацию о том, кто подал заявление на переход, но в итоге отказался от этой идеи. До сих пор данные об отказах, на которые приходится до половины поданных заявлений о переводе, были НПФ недоступны. Между тем информация нужна фондам, чтобы оперативно править инвестиционную политику и тактику привлечения клиентов. Но реализован сервис с задержкой, он должен был заработать в начале года. С тех пор только лично граждане принесли в ПФР уже около 1,1 тыс. отказов.

О том, что с прошлой недели Пенсионный фонд России (ПФР) начал предоставлять НПФ информацию о клиентах, которые подали заявление, но отказались к ним переходить или, наоборот, уходить от них, рассказали "Ъ" несколько топ-менеджеров частных фондов. «Информацию об отказах на переход начали получать с 23 сентября»,— уточнил один из них. Источник "Ъ" в другом НПФ говорит о 24 сентября. В «ВТБ Пенсионный фонд» заявили, что функционал реализован со второго квартала, но не уточнили, поступала ли в НПФ информация об отказах. «НПФ в автоматическом режиме получают электронные уведомления об отказе застрахованного лица от перехода в ранее выбранный частный фонд»,— заявили в ПФР. Впрочем, источник, близкий к фонду, подтвердил "Ъ", что сервис заработал на прошлой неделе.

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