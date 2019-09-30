30.09.2019 20:30 169

ВЭБ.РФ продолжает готовить дочерний Связь-банк к передаче на баланс Промсвязьбанка. Несмотря на то что санация Связь-банка де-юре завершена, де-факто перед сделкой на балансе этой кредитной организации нашлись очередные проблемные активы на десятки миллиардов рублей, от которых банк пришлось очищать. В итоге банк в августе получил самый крупный убыток в секторе.

Убыток Связь-банка за август увеличился на 7,8 млрд руб., свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная в конце прошлой недели на сайте ЦБ. Это стало абсолютным антирекордом среди всех раскрывших отчетность банков. По размеру месячных потерь дочерняя структура ВЭБа встала в один ряд с Московским индустриальным банком, проходящим процедуру финансового оздоровления (убыток вырос на 7,6 млрд руб. за месяц). Других сопоставимых отрицательных финансовых результатов в банковском секторе нет. Результаты августа увеличили убыток Связь-банка с начала года до 18,3 млрд руб.

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