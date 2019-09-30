30.09.2019 20:32 180

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

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