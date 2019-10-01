01.10.2019 13:16 292

Реальные располагаемые доходы граждан в предстоящие четыре года увеличатся на 6,1%. Темпы прироста будут повышаться за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов, уверены в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Согласно его расчетам, по итогам 2019-го уровень благосостояния граждан поднимется на 0,8%, несмотря на снижение показателя в первые шесть месяцев. Оценки ИНП значительно оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития. И опрошенные «Известиями» эксперты считают, что предпосылок для роста доходов россиян в нынешних экономических условиях нет.

Выше и выше

Доходы россиян в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей. Об этом говорится в прогнозе ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». В последующие годы показатель продолжит увеличиваться и в 2022-м составит 73,9 трлн рублей. Таким образом, номинальный рост прибыли граждан ежегодно будет составлять 5–6%.

Однако в реальном выражении доходы будут расти не так быстро, пояснил «Известиям» один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Всего за четыре года они увеличатся на 6,1%. В этом году увеличение составит 0,8%, несмотря на снижение в первом полугодии на 1,3%. Причинами сокращения стали низкие темпы экономического роста в стране, а увеличение налоговой нагрузки лишь усилило его, пояснил Александр Широв. До этого «чистая прибыль» граждан уменьшалась пять лет подряд (за исключением прошлого года, когда Росстат изменили методику подсчета показателя).

Доля обязательных платежей от суммарных заработков населения по итогам 2018-го и шести месяцев этого года составляет 14,5%, что на 1,5 п.п. больше, чем в предыдущие три года. В общей структуре обязательных платежей россиян доля кредитов увеличилась, достигнув 25%, налоги и другие сборы — 60%, отмечается в отчете ИНП. Однако во второй половине 2019-го эффект от увеличения НДС будет уже отыгран.

В 2020 году темпы прироста доходов граждан составят 1,2%, в 2021 и 2022 годах — 1,9 и 2,2% соответственно. На факторы увеличения показателей повлияют ускорение российской экономики, выполнение целей, заложенных в нацпроектах, а также принимаемые государством меры в социальной политике, в частности индексация зарплат и пенсий, подчеркнул Александр Широв. Сбережения россиян с 2019-го по 2022-й будут последовательно увеличиваться с 1,3 трлн до 1,8 трлн рублей.

Скромный оптимизм

Впрочем, по обновленным в августе оценкам Минэкономразвития, в 2019 году рост реальных доходов россиян составит 0,1%. Такая динамика показателей связана с продолжающимся в этом году нарастанием дисбалансов на рынке потребительского кредитования, отмечалось в социально-экономическом прогнозе ведомства.

Однако недавно министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года доходы граждан увеличатся более чем на 1%. По его словам, этому будет способствовать сильно замедляющаяся инфляция.

Ряд мероприятий по повышению уровня жизни россиян предусмотрен и в нацпроектах. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что снижение бедности будет достигаться за счет повышения и поддержания минимального и среднего размеров оплаты труда, индексации заработка госслужащих, пенсий, социальных выплат и пособий, реализации нацпроектов и других госпрограмм.

Без предпосылок

Учитывая экономическую ситуацию в России и мире, предпосылок для такого последовательного роста благосостояния граждан нет, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Речи об увеличении доходов населения при слабом экономическом росте (чуть более 1%) и предстоящем скачке безработицы с учетом объявленных Минфином сокращений госслужащих не может быть, отметил в беседе с «Известиями» профессор РАНХИГС Анатолий Овсянников. Против россиян может сыграть и обсуждаемый эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, добавил эксперт.

Прогноз об увеличении доходов граждан только в первые два года поддержал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако, по его мнению, в 2019-м и 2020-м рост этого показателя может сложится в пределах 0,1%, и то если принять во внимание предлагаемые меры по индексации зарплат госслужащим и выплатам для льготников и пенсионеров, а также ужесточение условий выдачи кредитов. Однако ждать последовательного роста и в 2021–2022 годах в ситуации экономического спада, надвигающегося мирового кризиса и возможного расширения санкций не приходится, уверен Игорь Николаев.

В этом году рост реальных располагаемых доходов россиян может составить 0,2% при сценарии увеличения ВВП на 0,8–0,9%, подчеркнул в беседе с «Известиями» замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В отсутствие неблагоприятной ситуации во внешнеэкономической деятельности и торговых войн, влияющих на стабильность российской и мировой экономик, доходы населения в 2020 году могли бы составить 1,5–2% в год. Но из-за ухудшения тарифных взаимоотношений и эскалации событий в глобальной конъюнктуре реальный рост будет колебаться в пределах 0,3–0,6%, прогнозирует эксперт.

Роза АЛМАКУНОВА