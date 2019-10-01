01.10.2019 13:19 229

Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта тема еще требует изучения. Ее будут обсуждать в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая объединяет представителей правительства, профсоюзов и работодателей. На ее площадке будет создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени.

Эта тема уже обсуждалась с профсоюзами, работодателями, другими министерствами и ведомствами. И были отмечены как отрицательные, так и положительные стороны перехода на четырехдневку.

С одной стороны, это может привести к росту издержек на рабочую силу и повышению себестоимости продукции. С другой — помогать сохранению здоровья работников, увеличению трудоспособности, эффективности труда, более гармоничному сочетанию работы и семейных обязанностей, появлению времени у людей на отдых, культуру, спорт.

Также в Минтруде напомнили, что Трудовой Кодекс предполагает, что при взаимном согласии работодателя и работника работодатель может установить гибкий режим рабочего времени для работников.

Марина ГУСЕНКО