01.10.2019 16:53 237

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Палата представителей наращивает темпы расследования в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента на фоне критики со стороны американского лидера и сообщений в СМИ о том, что он использовал дипломатические каналы для преследования своих оппонентов.

Три комитета Палаты представителей сообщили, что запросили документы у адвоката Трампа Руди Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка сказал, выступая на телевидении, что попросил власти Украины "взять на прицел" бывшего вице-президента Джо Байдена, потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года.

Джулиани в сообщении в твиттере намекнул на невозможность выполнения запроса законодателей из-за правовых проблем, включая адвокатскую тайну.

"Этому будет уделено должное внимание", — добавил он.

Джулиани должен дать ответ законодателям до 15 октября.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля, оказавшемся в центре расследования, принимал участие госсекретарь США Майк Помпео — это также, вероятно, привлечет внимание Палаты представителей.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп обращался за помощью к другому мировому лидеру, премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, в отношении расследования министерства юстиции США о корнях дела спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

"Австралийское правительство всегда было готово оказывать помощь и сотрудничать с усилиями, которые помогают пролить свет на расследуемые дела. Премьер-министр еще раз подтвердил эту готовность в беседе с президентом", — говорится в электронном письме представителя правительства Австралии.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в понедельник, похоже, попытался положить конец слухам о том, что он воспользуется своим положением, чтобы подорвать усилия Палаты представителей и полностью избежать судебного процесса в рамках процедуры импичмента.

"У меня не будет выбора, кроме как рассмотреть это", — сказал Макконнелл в эфире канала CNBC.

"В рамках правил Сената мы обязаны рассматривать это, если Палата представителей пойдет таким путем. Правила Сената об импичменте очень ясны".

Трамп в понедельник вновь раскритиковал Адама Шиффа, председателя комитета по разведке Палаты представителей, который возглавляет расследование в рамках процедуры импичмента, и предположил, что его можно арестовать за "госизмену".

Дэвид МОРГАН, Роберта РЭМПТОН, Патриша ЗЕНГЕРЛЕ