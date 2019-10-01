США ввели санкции против частных самолетов, яхты и компаний, связанных с Пригожиным

01.10.2019 16:56 271

ВАШИНГТОН (Рейтер) — США в понедельник ввели санкции в отношении ряда компаний, трех самолетов и яхты, которые, по данным Вашингтона, связаны с Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, обвиненным бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Санкции введены против четырех организаций, семерых физических лиц, трех воздушных судов и яхты, имеющих отношение к Агентству интернет-исследований и его инвестору Евгению Пригожину, сообщил Минфин.

"Минфин наложил санкции на частные самолёты, яхту и ряд компаний, связанных с Пригожиным, российским инвестором, стоящим за Агентством интернет-исследований и его попытками подорвать американский демократический процесс", — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Белый дом будет "неустанно работать над обеспечением безопасности нашего избирательного процесса и будет активно преследовать любого иностранного субъекта, который попытается вмешаться в выборы 2020 года", — сказал он.

Тим АМАНН