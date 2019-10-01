01.10.2019 16:57 234

МОСКВА (Рейтер) — Англо-голландская Royal Dutch Shell просит Конгресс США не одобрять санкции против российского трансбалтийского трубопроводного проекта Северный поток-2, сообщил Рейтер во вторник глава Shell в РФ Седерик Кремерс.

Один из комитетов Сената США в июле одобрил законопроект, который предусматривает санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в реализации проекта Северный поток-2. Администрация американского президента считает, что Северный поток-2 усилит экономическое влияние России на Европу.

"Если этот закон, находящийся на рассмотрении в Конгрессе США, будет принят, то он затронет все компании, участвующие в проекте, включая Shell. Поэтому мы призываем законодателей не вводить эти санкции", — говорится в комментариях Кремерса, высланных по электронной почте.

Проект возглавляет Газпром, в то время как другими участниками, оказывающими финансовую поддержку, являются Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку проекта Северный поток-2.

Проект удвоит годовую пропускную способность существующего газопровода Nord Stream до 110 миллиардов кубометров и составит более половины российского экспорта трубопроводного газа в Европу, что позволит обойти Украину, которая в настоящее время является его основным транзитным маршрутом.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году её отношения с Украиной испортились, и Европейская комиссия активизировала призывы к государствам-членам ЕС уменьшить зависимость от российского импорта энергоносителей.

Проект также столкнулся с правовыми трудностями со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, включая регулирование проекта Северный поток-2.

"Добыча газа в Европе продолжает снижаться, и вскоре Европе понадобятся дополнительные поставки как СПГ, так и в виде трубопроводного газа", — сказал Кремерс, объясняя поддержку, которую Shell оказывает проекту Северный поток-2.

Владимир СОЛДАТКИН