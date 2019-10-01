01.10.2019 17:01 345

Как стало известно "Ъ", начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу. Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади. Предполагаемого взяткодателя хотели арестовать за махинации, но потом сделали свидетелем обвинения.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).

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