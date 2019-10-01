01.10.2019 22:19 329

Из-за американских санкций Венесуэле, занявшей у России в долларах США, пришлось впервые провести платеж по долгу в рублях. Российскую валюту Венесуэла могла получить в обмен на золото или нефть, предполагают эксперты.

Плановую выплату по выданному Россией кредиту на $3,15 млрд Венесуэла произвела в российских рублях. «Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор», — сообщил РБК заместитель министра финансов Сергей Сторчак. О перечислении Венесуэлой очередного транша в счет обслуживания долга ранее сообщила пресс-служба Минфина, но без уточнения деталей.

После того как США ввели санкции против органов власти Венесуэлы, проведение платежей в безналичных долларах стало практически невозможным. В американский санкционный список были внесены все властные структуры страны, в том числе Центробанк. Эксперты предполагали, что Каракас может провести платеж в другой валюте либо использовать бартер, рассчитавшись с Россией нефтью или золотом.

Опция по замене валютных платежей на рублевые при публичных расчетах по госдолгу реализуется впервые. «Это первый такой ставший известным случай [перевода валюты платежа по госкредиту в рубли], и это может стать прецедентом, — сказал РБК начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. — Но не думаю, что это будет иметь далеко идущие последствия».

Объем платежа, по словам первого вице-премьера Антона Силуанова, должен был составить $200 млн. Предыдущую выплату по долгу в размере $100 млн Каракас произвел в апреле 2019 года с опозданием на полмесяца, но без последствий в виде штрафа.

В пересчете на рубли процентный платеж Венесуэлы, приходившийся на 30 сентября, должен был составить 12,9 млрд руб. по курсу Банка России. Средства должны поступить в бюджет по статье «Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств» (на 24 сентября по этой статье поступил 51 млрд руб.).

Международные резервы Венесуэлы за последнюю неделю сентября снизились на $387 млн и по состоянию на 27 сентября 2019 года составили $7,9 млрд, показывают данные Центробанка Боливарианской Республики. Инвестбанк Caracas Capital Markets сообщил в записке для клиентов (есть у РБК), что снижение резервов могло быть связано с подготовкой к выплате России $200 млн. РБК направил запрос в правительство Венесуэлы.

Часть более широкой схемы

Предполагается, что рубли для осуществления процентного платежа не пересекали границу России, но Венесуэла должна была продать России какой-то ликвидный актив, чтобы получить собственность на эти рубли. Это могло быть венесуэльское золото или, что менее вероятно, нефть, сказал РБК начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Пока сложно представить, как детально эта схема будет выглядеть. Вероятно, Венесуэла будет расплачиваться по долгам в рублях по текущему рыночному курсу. Возможно, что будет осуществлена некая схема бартера: Венесуэла может расплатиться нефтью за ранее выданный кредит», — предполагает Авакян. «В принципе для России нет особой разницы, в какой валюте выплачивается долг, лишь бы в ликвидной и свободно конвертируемой», — добавляет он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в российском оборонном Промсвязьбанке за три месяца по 1 июля 2019 года неожиданно появилось более 8 т золота на сумму более 23 млрд руб. Эта информация подтверждалась финансовой отчетностью банка по МСФО, которую он 20 августа сначала опубликовал, затем удалил и перевыпустил уже без информации о драгоценных металлах на балансе. Также другой госбанк, ВТБ, за август нарастил объем золота на балансе на 52,9 млрд руб., что в самом банке объяснили сезонным фактором.

На конец августа Центральный банк Венесуэлы держал запасы золота на $4,6 млрд (данных за сентябрь еще нет), следует из клиентской записки Caracas Capital. Получается, что в июле-августе Центробанк не продавал золота из своих резервов, делает вывод инвестбанк.

В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок вооружений. После этого кредит трижды был реструктурирован, в последний раз погашение основного долга было передвинуто на 2027 год. Сейчас Каракас платит только проценты по этому долгу.

В июне 2019 года вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами говорил, что Каракас создал платежный механизм для выполнения обязательств перед Россией в рублях, цитировали его «РИА Новости». В июле Bloomberg сообщил, что Венесуэла изучает возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений, управляемой Банком России, на случай отключения от международной системы SWIFT.



Иван ТКАЧЕВ