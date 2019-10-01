01.10.2019 22:22 360

На столичном рынке жилья появились необычные предложения микроквартир — застройщики предлагают студии площадью 12-15 кв. м. На этом крохотном пространстве умещается и кухонная зона, и санузел, и спальное место. Можно ли с комфортом жить в апартаментах площадью с кладовку и будет ли такой формат жилья популярным? Корреспондент "РГ" решил в этом разобраться.

Микро на Фрезерной

Первые новости о микроквартирах в столице появились после выхода на рынок двух домов на Дегунинской и 2-й Фрезерной улицах. В первом случае застройщик продает студии площадью от 11,6 кв. м — во многих новостройках сегодня даже кухни больше. В микрожилье есть совмещенный санузел на 2,5 "квадрата" с угловой душевой кабинкой и жилое пространство размером 9,1 кв. м. Часть его забирает небольшой коридор и кухонная зона с раковиной и плитой, на оставшемся месте можно поставить диван и небольшой шкаф. Балкона нет. Настоящий минимализм.

Звоню застройщику и выясняю, что студии предлагают с отделкой, площадь их в доме на Дегунинской от 11,6 до 20,7 кв. м. При этом дом отнюдь не новостройка. "Это панельная 9-этажка 1977 года постройки, раньше использовалась как общежитие, — рассказывает менеджер. — Наша компания выкупила ее и делает капитальный ремонт, полностью меняет все коммуникации и оборудует студии с отделкой и установкой сантехники". На весь дом осталось чуть больше десятка квартир, признается менеджер, — самые крупные варианты уже разобрали, хотя готова к заселению многоэтажка будет только в ноябре.

В чем же секрет популярности? Студии крохотные, да еще и дом не новый! Все просто — цены начинаются от 2,9 млн рублей. Это за отдельную, пусть и маленькую квартиру со свежим ремонтом в пяти минутах ходьбы о станции метро "Селигерская". Стандартные "однушки" в расположенных поблизости домах стоят около 6 млн рублей, то есть вдвое дороже, так что интерес покупателей к микроквартирам вполне понятен.

Риелторы говорят, что таких проектов в Москве хватает. Недалеко от станции метро "Речной вокзал" тоже бывшее общежитие переделали в комплекс апартаментов с небольшими студиями. Есть и примеры, когда в жилье превращают нежилые здания — за счет высоких потолков в них делают небольшие по площади, но двухэтажные студии. Спальная зона там располагается наверху, благодаря чему в нижней части образуется гостиная с кухней.

В среднем — 20 метров

И все же микроквартиры пока остаются редкостью для рынка недвижимости и встречаются скорее в единичных случаях, рассказывает "РГ" руководитель аналитического центра портала недвижимости ЦИАН Алексей Попов. "Если мы говорим о массовых новостройках, то застройщики чаще всего предлагают студии площадью минимум 18-20 "квадратов", — объясняет он. — Квартиры меньше никто даже не проектирует, потому что это противоречит элементарным правилам эргономики и понятиям удобства. Однако есть случаи, когда люди сами делят стандартное жилье на микроквартиры, но это зачастую незаконно".

Такое положение дел подтверждает и замдиректора департамента новостроек компании "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. По его словам, доля микроквартир на московском рынке новостроек сегодня составляет не больше половины процента, и вряд ли ситуация кардинально изменится.

- Такое жилье больше подходит для ночевок, для жизни людям все-таки нужно больше пространства, — говорит он. — Я бы выделил две основные целевые аудитории покупателей микроквартир. Во-первых, это несемейные молодые люди, чаще студенты, которые планируют приобрести собственное жилье с помощью родственников, чтобы съехать со съемной квартиры или от родителей. Для них срок использования такого жилья не превысит время учебы в вузе. Вторая целевая группа — это инвесторы, которые впоследствии будут сдавать такое жилье для посуточного или долгосрочного проживания.

Мнимая экономия

Классические студии площадью 20-25 кв. м, впрочем, тоже не особенно подходят семьям — жить в квартире без отдельной кухни, а иногда и балкона в любом случае непросто. Хотя такие варианты представлены сейчас в большинстве новостроек. К примеру, неподалеку от дома с микроквартирами на Дегунинской улице известный застройщик возводит жилой комплекс, где предлагает студии площадью 19,8 кв. м.

В них все предельно просто — заходите в узкую прихожую, прямо начинается комната, справа расположен санузел. В нем есть место только для душевой кабинки, ванную поставить не получится. В комнате 5 "квадратов" отводится под кухонную зону, еще 9,5 — под жилую. Балкона нет, но окно довольно большое. Цена около 4,5 млн рублей, причем дома еще не построены, то есть стоимость будет расти.

Что интересно, экономия на студиях получается мнимая. Если рассматривать только цену квартиры, то вроде бы недорого. Но стоит взять в расчет цену квадратного метра, как картина меняется. В 20-метровой студии "квадрат" обойдется в 225 тысяч рублей. А в "однушке" в этом же доме площадью 34 кв. м он стоит уже 191 тысячу. Риелторы советуют всегда обращать внимание на стоимость квадратного метра — в крошечных квартирах она иногда получается действительно "золотой".

К традиционным покупателям студий помимо студентов и инвесторов относят и одиноких людей или холостяков. Они действуют примерно как студенты, отдавая предпочтение небольшому жилью на время, чтобы после создания семьи подыскать более просторные апартаменты.

На столичном рынке новостроек студии сегодня занимают около 7% предложения, сильно уступая привычным "однушкам" и "двушкам", на которые приходится 30% и 41% соответственно. Впрочем, еще в 2015-17 годах доля студий варьировалась в диапазоне 4,5-5,5%.

Кризис — в студию

Алексей Попов говорит, что популярность студий традиционно возрастает во время экономических кризисов — люди хотят конвертировать деньги во что-то надежное, при этом ищут максимально доступные варианты. Так, в последний раз спрос на студии рос в 2015-2016 годах. А в последнее время застройщики стали больше внимания уделять проектам с площадью квартир не меньше 30 кв. м.

Планировка имеет значение

Не стоит думать, что в случае со студией планировка не важна. В прямоугольных апартаментах, к примеру, может быть неудобно, поскольку между стенами останется мало места и даже полноценную кровать поставить будет проблематично. В этом смысле лучше выбирать квадратные апартаменты. Большую роль играет и расположение кухонной зоны — иногда ее можно отгородить, получив подобие полноценной однокомнатной квартиры.

Александр МЕЛЕШЕНКО