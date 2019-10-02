02.10.2019 13:36 179

Среднесуточная добыча нефти в России в годовом выражении снизилась на 1% — до 11,25 млн баррелей в день. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, среднесуточная добыча нефти в России в месячном выражении в сентябре уменьшилась на 0,5%.

24 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет возможность оперативно нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Также он сообщил, что объем нефтедобычи в стране к концу текущего года составит около 554–556 млн т. В 2018 году добыча нефти достигла 555,8 млн т, уточнил министр.

В целом ситуацию на рынке нефти Новак назвал стабильной.

