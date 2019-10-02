02.10.2019 13:40 217

Газопровод "Северный поток-2" на текущий момент готов на 83 процента . Об этом сообщил на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент "Российской газеты".

По словам Новака, Россия все еще ждет разрешения от Дании на прокладывание маршрута газопровода через ее территориальные воды. Без этого разрешения проект будет "дольше и дороже", уточнил Новак. Сейчас он оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Пока что, по словам Новака, российская сторона рассчитывает на прокладывание "Северного потока -2" по тому маршруту, на который была подана заявка.

Новак также добавил, что российская сторона видит сопротивление и сильнейшую конкуренцию со стороны США на европейском рынке. Она связана и с геополитикой, что не добавляет процессу рыночности, сказал министр. Но Россия готова конкурировать с другими поставщиками, если говорить именно о свободной конкуренции, сказал Новак.

Задержка "Северного потока -2" — геополитическая тема, согласен председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, США намерены заместить поставки газа в Европу собственным СПГ.

Зубков уточнил, что "Северный поток -2" уже подошел к территориальным водам Дании. По его словам, никаких объективных причин не согласовать маршрут у страны нет. Но если согласования не будет, особую экономическую зону Дании придется обходить, сказал Зубков.

Ранее Зубков заявлял, что "Газпром" рассчитывает на согласие Дании на заявку по "Северному потоку — 2" в октябре. По его словам, Дании были направлены три заявки по поводу прокладывания маршрута газопровода, согласование которых она затягивает без веских причин.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что планы по завершению "Северного потока — 2" не меняются — это конец 2019 года. Проект включает две нитки газопровода через Балтийское море и Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут газопровода проходит через территориальные воды либо особые экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Роман МАРКЕЛОВ