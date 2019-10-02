02.10.2019 13:43 189

Пока регионы разрабатывают свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, страховщики начали включать эти риски в свои продукты. Такие полисы предполагают, что в случае пожара, наводнения или другого ЧП, возмещение выплачивается как за утраченное жилье, так и за находящееся в нем имущество.

Новые полисы появились у "Сбербанк страхование". Риск ЧС включен в продукты "Защита дома+" и "Защита частного дома+" в полном объеме, рассказали "РГ" в компании. Там уточнили, что в общепринятой практике страхования имущества риск ЧС в полном объеме является, как правило, исключением из страхового покрытия.

По новым программам жилье можно застраховать от ЧС, возникших не только в результате природного, но и техногенного характера — взрыва, аварии на производственных объектах, объектах транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

В августе в России вступили в силу поправки в закон о страховании жилья от ЧС. Их разработка началась после наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году, ущерб от которого составил 527 миллиардов рублей. Пострадавшими были признаны около 190 тысяч человек. Новый закон предполагает, что граждане будут страховать жилье от ЧС в рамках региональных программ. Сейчас они находятся на стадии разработки.

Юлия КРИВОШАПКО