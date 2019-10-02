Расследование в отношении Трампа набирает обороты, в фокусе - брифинг и показания

02.10.2019 13:45 191

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Два бывших чиновника, которые выли вовлечены в контакты администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, выступят в комитетах Палаты представителей уже на этой и следующей неделе, свидетельствуя о том, что расследование в отношении американского лидера в рамках процедуры импичмента набирает обороты.

Члены Конгресса в среду также, как ожидается, будут присутствовать на брифинге генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика, сказали два источника, знакомых с ситуацией.

На брифинг были приглашены члены комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам, разведке и ассигнованиям. На заседании, как ожидается, будут обсуждаться связанные с Украиной документы, запрошенные комитетами Палаты.

Курт Волкер, ушедший в отставку с поста специального представителя Трампа по Украине на прошлой неделе, должен выступить перед членами Палаты представителей в четверг.

Мэри Йованович, бывший посол США на Украине, согласилась выступить 11 октября, а не в среду, как просили законодатели.

Показания Йованович и Волкера могут быть особенно важны для расследования в рамках процедуры импичмента, официально запущенного спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на прошлой неделе.

Расследование может привести к одобрению статей импичмента — официальных обвинений — в отношении Трампа в Палате представителей и судебному процессу в Сенате относительно того, отстранять ли президента от должности. Однако Сенат контролируют республиканцы, однопартийцы Трампа, которые пока не демонстрируют намерений идти против президента.

Трамп во вторник вновь написал в твиттере, что его июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который оказался в центре расследования, был "идеальным", и раскритиковал Пелоси и председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

"Это всего лишь очередное Фейковое СМИ вместе с их партнером, Демократической партией, ЛОЖЬ!" — написал президент в твиттере.

Патриша ЗЕНГЕРЛЕ