Песков: подготовка к саммиту в нормандском формате начнётся в ближайшее время -- ИФ

02.10.2019 13:47 168

МОСКВА (Рейтер) — Все участники нормандского формата начнут подготовку к новому раунду переговоров в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал Интерфакс.

Накануне украинская сторона на переговорах в Минске согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", определяющую механизм введения закона об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что имплементация "формулы Штайнмайера" открывает путь к новому раунду переговоров в нормандском формате.

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", — сказал Песков.

Нормандский формат подразумевает участие в переговорах Украины, России, Германии и Франции.

Андрей КУЗЬМИН