РФ нацелена выполнить сделку ОПЕК+ в полном объеме в окт и ноя--Новак

02.10.2019 13:48 167

МОСКВА (Рейтер) — Россия нацелена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в полном объёме в октябре и ноябре этого года, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

Согласно глобальному пакту ОПЕК+, который действует до конца марта 2020 года, РФ должна добывать около 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Суточная добыча нефти и газового конденсата в РФ в сентябре 2019 года снизилась до 11,25 миллиона баррелей в сутки с 11,29 миллиона баррелей в сутки в августе, следует из статистических данных ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Олеся АСТАХОВА