02.10.2019 13:53 236

Санкт-Петербургская биржа, торгующая акциями Apple и Google, задумалась о переезде в офшор на Дальнем Востоке, на остров Русский. Но законодательство не дает ей возможности воспользоваться льготами офшорных резидентов.

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, прорабатывает вопрос о переезде на Дальний Восток, на остров Русский, а также о ребрендинге и смене названия на «Восход», сообщили РБК два члена совета директоров организации — президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов (ассоциация является акционером биржи) и член совета директоров ассоциации Иван Тырышкин.

Тырышкин выступил с этими инициативами на совете директоров НП РТС. Предложение, по словам Горюнова, было скорее экспромтом, однако совет дал поручение менеджерам биржи проработать вопрос о возможности переезда и ребрендинга.

На площадке торгуется более 1080 иностранных акций, депозитарных расписок и облигаций, в том числе входящих в индекс S&P 500 (Apple, Microsoft Corporation, Amazon.com, Google, Facebook, Johnson & Johnson и другие).

Сейчас законодательство не позволяет российским финансовым организациям регистрироваться в созданных в России офшорных зонах, сообщили в пресс-службе ЦБ: согласно закону о специальных административных районах, «кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов, и с ними не может быть заключен договор об осуществлении деятельности».



Вопрос о переезде на Дальний Восток, по словам Горюнова, был затронут в связи с планами Санкт-Петербургской биржи начать торговлю гонконгскими бумагами. В июне площадка анонсировала запуск торгов акциями около 20 голубых фишек, которые торгуются на Гонконгской бирже. Бумаги каких именно компаний начнут торговаться в России, Горюнов пообещал сообщить ближе к запуску торгов.

Торги гонконгскими бумагами будут начинаться в 4:30 утра по московскому времени, отметил Горюнов. Санкт-Петербургская биржа станет первой российской площадкой, которая будет обеспечивать торговлю ценными бумагами на восточной территории России, а там из-за разницы часовых поясов торговать по московскому времени некомфортно, пояснил Горюнов. Поддержка инфраструктуры на Дальнем Востоке потребует средств, поэтому перевод части функционала Санкт-Петербургской биржи может быть оправдан, рассуждает он.



Санкт-Петербургская биржа еще в 2014 году запустила торги американскими акциями, в октябре запустит торги гонконгскими, а ее стратегия на ближайший год предполагает выведение на свою торговую площадку и эмитентов с других рынков, говорит Тырышкин. Он рассчитывает, что биржа может получить особый статус регулирования для работы нерезидентов. В частности, может прорабатываться идея о регистрации торговой площадки на острове Русский и создании филиала в Москве, уточнил Тырышкин. Сама торговая площадка — это прежде всего ИТ-серверы, каналы связи, отметил он, конкретное место регистрации с этой точки зрения значения не имеет.



Когда в СМИ звучит наименование «Санкт-Петербургская биржа», многие, особенно непрофессиональные участники рынка, путаются, о какой именно бирже идет речь, отмечает Тырышкин: сейчас функционируют Санкт-Петербургская валютная биржа, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, биржа «Санкт-Петербург» и, собственно, Санкт-Петербургская биржа.

Поэтому он предложил переименовать биржу в «Восход». Так называется один из проектов НП РТС — онлайн-платформа для привлечения частных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке (зарегистрирована во Владивостоке, 100-процентная «дочка» Санкт-Петербургской биржи).



Вопрос переноса головного офиса биржи пока изучается, решение не принято, отметил президент «Финама», член совета директоров ассоциации НП РТС Владислав Кочетков. «С одной стороны, именно на Дальнем Востоке как центре опережающего развития сосредоточено внимание российских властей. С другой — перемещение в другой часовой пояс может упростить работу с азиатскими ценными бумагами, а это интересное направление», — сказал он.

Кроме того, остров Русский как внутренний офшор позволяет упростить работу с валютными инструментами, добавил Кочетков. Основная проблема, по его словам, — нехватка в регионе квалифицированных кадров для финансового бизнеса и то, что московские сотрудники могут отказаться от переезда. Вопрос в том, сколько инвесторов готовы жить в режиме торгов по дальневосточному времени, замечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.



Татьяна ЛОМСКАЯ