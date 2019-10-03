03.10.2019 10:56 208

В многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет сдать биометрию, получить электронный паспорт, бесплатную юридическую помощь, подать заявление в прокуратуру, в случае если госорганы затягивают выдачу справок, и даже обратиться к бизнес-омбудсмену. Эти и другие нововведения содержатся в «Концепции совершенствования предоставления госуслуг и развития МФЦ», разработанной Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Новые направления работы внедрят во всех регионах России до 2022 года. В будущем на центры госуслуг могут распространить практику адвокатских бюро. МФЦ должны стать лицом государства, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Минэкономразвития (МЭР) разослало в федеральные ведомства и регионы проект концепции обновления многофункциональных центров — МФЦ 2.0. Точки предоставления госуслуг должны будут превратиться в площадку очного взаимодействия россиян со всеми органами власти и местного самоуправления, уверены в МЭР.

— Мы хотим, чтобы МФЦ стали лицом государства, объединив в себе единый фронт-офис по государственным и негосударственным общественно значимым услугам, — заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Для граждан МФЦ станут одновременно защитниками интересов и «окном в цифровой мир», добавил замминистра.

Так, на базе МФЦ планируется организовать общественную приемную, где граждане смогут получить консультации чиновников «по сложным, нетиповым вопросам» или обсудить проблемы, требующие присутствия представителей нескольких ведомств. При этом взаимодействие будет происходить в различных форматах: это и личный прием заявителей, и коллективные консультации, а также «прямые линии», видеоконференции, общественные слушания. Кроме того, многофункциональные центры станут участниками госсистемы бесплатной юридической помощи. В частности, обсуждается распространение на МФЦ практики адвокатских контор, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В МЭР также отметили, что новые МФЦ будут «жить в цифровом мире», используя умные алгоритмы распределения внутрисистемной нагрузки, речевых помощников и сервисы по распознаванию образов. Цифровая трансформация начнется со сбора биометрических данных, выдачи электронных паспортов и использования облачной системы, которая с помощью искусственного интеллекта поможет сотрудникам МФЦ принимать решения. При этом в разработке концепции многофункциональных центров участвовал Сбербанк, который активно внедряет биометрию и искусственный интеллект в своих отделениях, заявили в пресс-службе кредитной организации.

Новые МФЦ будут выполнять функции уполномоченного по заявкам граждан в госорганы, встав на страже прав и свобод россиян, говорится в проекте. При срыве сроков, неправомерном отказе в предоставлении услуг, потере документов МФЦ должен получить право обжаловать действие или бездействие чиновников. Например, сотрудник центра сможет провести экспертизу решения госоргана, а потом помочь заявителю составить жалобу или даже написать заявление в прокуратуру. Такие меры снизят количество немотивированных отказов и нарушений сроков оказания услуг, уверены в Минэкономразвития.

С помощью МФЦ можно будет обратиться также в суды и к уполномоченным по защите прав человека, ребенка и предпринимателей, которые будут принимать письма граждан на базе многофункциональных центров. Если владельцы компаний смогут подавать обращения к омбудсмену с помощью МФЦ, это облегчит работу сотрудников Ассоциации защиты бизнеса, отметил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Также бизнесмены получат возможность посмотреть в МФЦ план проверок контрольных органов и ознакомиться с реестром обязательных требований. Это позволит повысить грамотность граждан при обращении в органы надзора и мотивирует их соблюдать обязательные требования, следует из документа.

Концепция расширения функционала МФЦ позитивна, но многое зависит от квалификации операционистов отделений, заявил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. Сотрудникам центра необходимо будет взять на себя решение многих узкоспециальных вопросов, поэтому в первые два года россияне могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания. Но впоследствии ситуация улучшится.

Инициатива наделить многофункциональные центры новыми полномочиями, безусловно, целесообразная, но при условии, что эти функции перестанут выполнять соответствующие органы власти, заявил директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Он также отметил, что значительную часть функций, связанных с приемом заявлений по госуслугам, передали в МФЦ давно, поэтому резкого роста очередей в отделения ожидать не следует.

На это рассчитывает и Минэкономразвития: в ведомстве заявили, что увеличение потока граждан в МФЦ и рост общей нагрузки будут уравновешены переходом к цифровому государству, а также возможностью обратиться на портал госуслуг.

Екатерина ВИНОГРАДОВА