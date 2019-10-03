03.10.2019 11:00 182

На туристическом рынке России может произойти крупнейшая за последние годы сделка: китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист», рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ситуацией. Ранее фонд планировал приобрести долю в материнской организации — международной тревел-группе Thomas Cook, о банкротстве которой стало известно на прошлой неделе. После ее краха Fosun переключился на отдельные активы холдинга, в частности на «Интурист», пояснили собеседники «Известий». Для китайского фонда покупка туроператора может стать ключом к резкому росту въездного туризма в Россию.

Собеседник «Известий», близкий к топ-менеджменту «Интуриста», сообщил, что намечавшаяся ранее сделка между Fosun и Thomas Cook, предполагающая погашение части долгов и переход контроля над тревел-группой к китайскому фонду, провалилась, поскольку стороны не договорились о цене. Обсуждались инвестиции в размере £750 млн. Сделка не состоялась, без китайских денег туристический холдинг не смог удержаться на плаву и обанкротился, а фонд переключился на его отдельные активы, рассказал источник.

— В Fosun уже проявили интерес к возможной покупке «Интуриста», фонд делал неформальные запросы, — заявил он «Известиям».

Другие два источника, близких к Ростуризму и знакомых с ситуацией, подтвердили интерес китайского фонда к российскому туроператору. По словам одного из собеседников «Известий», справки по поводу «Интуриста» Fosun начал наводить еще до того, как обанкротилась его материнская компания. Косвенно китайский конгломерат уже владеет долей в туроператоре — ему принадлежит 18% Thomas Cook.

В «Интуристе» на официальный запрос «Известий» о том, ведутся ли переговоры с Fosun, ответили уклончиво. Там сообщили, что «на данный момент не могут комментировать эту информацию, однако «Интурист» — весьма интересный актив для серьезного профильного инвестора». Такую цитату привели в пресс-службе туроператора со ссылкой на его исполнительного директора Сергея Толчина.

В Fosun отказались от комментариев. В британской государственной службе неплатежеспособности (The Insolvency Service), к которой Thomas Cook перешел в управление после банкротства, заявили, что не комментируют дочерние компании тревел-группы, которые не попали в списки ликвидируемых организаций. В Ростуризме не ответили на вопрос, известно ли им о возможной продаже туроператора.

Российский рынок въездного туризма — один из наиболее перспективных для Пекина, а «Интурист» — основной партнер китайских туристических компаний и один из лидеров по приему граждан КНР. Интерес Fosun в целом не секрет, заявил источник «Известиям».

До 2010 года «Интурист» входил в холдинг АФК «Система». Затем было объявлено о создании совместного предприятия между российским туроператором и группой Thomas Cook. В конце прошлого года «Система» полностью вышла из этого бизнеса, и 100% предприятия перешли к британской тревел-группе.

В «Интуристе» заявили, что выступают российским лидером по приему иностранных туристов, входят в тройку компаний по внутренним направлениям и в пятерку крупнейших национальных туроператоров.

На вопрос «Известий», каков объем продаж, чистая прибыль и турпоток, там сообщили, что эти показатели относятся к коммерческой тайне. По данным СПАРК, объем продаж ООО «Туроператор Интурист» составил 3,4 млрд рублей за 2018 год. В виде выручки организация получила 1,3 млрд рублей, но при этом чистый убыток составил 0,5 млрд рублей.

Исходя из публичных данных, стоимость «Интуриста» можно оценить в диапазоне 2,5–3 млрд рублей, заявил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Впрочем, интерес к покупке «Интуриста» может проявить не только Fosun, полагает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. У компании неплохие позиции на внутреннем и выездном рынке. Но, главное, — она очевидный лидер по приёму иностранных туристов. Это наиболее перспективный сегмент отечественного рынка, потому что спрос формируется не за счет сравнительно невысоких доходов наших граждан, а за рубежом, где он неизмеримо больше, и растет высокими и устойчивыми темпами. Тем более, что впереди запуск электронных виз.

Поэтому, образно говоря, покупатель «Интуриста» получит «ключ» к въездному туризму в России. Но не только, и не столько в виде брэнда, сколько в лице самой команды сотрудников компании, где каждый специалист стоит дорого — причём в буквальном смысле. На туристическом рынке кадры особо ценны, поскольку за конкретными людьми на протяжении долгих лет закреплены целые направления и их связи с партнёрам уникальны. Главным бенефициаром в этой истории станет их будущий работодатель.

Смена владельцев «Интуриста» повлияет на туристические потоки, считает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. По ее мнению, преобладающее сейчас направление выездного туризма может смениться на въездной. Эксперт не исключила, что китайский инвестор откроет новые программы, ориентированные на регионы России, так как рынок доступных и дешевых услуг это позволяет. Однако россияне вряд ли массово хлынут в Китай: Поднебесная географически далеко расположена, а услуги в ней намного дороже, чем в других странах.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Роза АЛМАКУНОВА