03.10.2019 11:03 181

Продукты питания по итогам этого года подорожают на 3–3,5%, что не превысит уровень инфляции, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы, пояснили «Известиям» в организации. Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили «Известиям» в ФАС.

Уйдут в рост

В АКОРТ (объединяет крупные федеральные торговые сети) пояснили «Известиям», что составили прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко повышается спрос на некоторые категории продуктов. Кроме того, эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации добавили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7%. Такая оценка сделана с учетом данных ЦБ, уточнили в АКОРТ.

В октябре-ноябре больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар. Однако повышение цен не будет резким, подчеркнули в АКОРТ. По оценкам торговых сетей, оно может составить 2%. В ассоциации пояснили, что подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм.

Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства. Речь идет о коммунальных платежах, налоговых сборах и так далее. Однако резких скачков, как в прошлом году, когда сахар подорожал на 40%, не предвидится, пояснили в АКОРТ.

В перспективе может повыситься и стоимость молочной продукции. Ранее эксперты прогнозировали, что рост может составить 10%. Это произойдет из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации. Так как с июля ритейл участвует еще и в эксперименте по маркировке молочной продукции, то фактически сетям придется исполнять требования по внедрению сразу двух систем прослеживаемости товаров.

— Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости, — сказали «Известиям» в АКОРТ.

В этом году произошло повышение НДС с 18% до 20%, однако для социально значимых товаров сохранили льготную ставку налога — 10%. В списке в том числе мясо, птица, овощи и другие продукты.

В АКОРТ добавили, что скачок цен из-за роста НДС был ощутим только в первом квартале этого года. Уже с марта началось постепенное снижение инфляции.

Без паники

Сейчас цены производителей на яйца, сахарный песок и мясо птицы, по сравнению с январем 2019 года, существенно снизились, сказала «Известиям» заместитель начальника Управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ирина Епифанова. К примеру, падение стоимости сахара и яиц достигает 30%.

Что касается рынка молочной продукции, то он высококонкурентный и цены во многом определяются покупательной способностью населения. В связи с этим прямая связь между возможным ростом себестоимости из-за двойной системы госконтроля и цифрой на ценнике в магазине, по мнению представителя ФАС, отсутствует.

— Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты, однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста, — подчеркнула Ирина Епифанова.

Внедрение цифровой маркировки, по ее словам, также не должно привести к сбоям в рознице и повлиять на цены.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что никакой «двойной маркировки» готовой молочной продукции не ожидается. Ведомство совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции систем. Такой контроль не может стать причиной роста цен, уверены в ведомстве.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» уточнили, что в этом году продовольствие дорожает умеренными темпами: по оценке с поправкой на сезонность — в среднем на 0,3% в месяц с января по август. Такие темпы не формируют рисков для ценовой стабильности, уверены в Банке России.

В ЦБ напомнили, что, согласно прогнозу Минсельхоза, урожай зерновых и зернобобовых превысит уровень 2018 года, а сбор тепличных овощей достигнет рекордных значений, животноводство также демонстрирует устойчивый рост. В этих условиях производство в пищевой промышленности растет. Это оказывает сдерживающее влияние на инфляцию.

Кроме того, ожидаемый высокий урожай сахарной свеклы в стране создает предпосылки к сдерживанию роста цен на сахар. В августе он был на 2,2% дешевле, чем годом ранее. С марта отмечается тенденция к замедлению годового темпа роста цен на мясо птицы, с июня снижается темп удорожания мясопродуктов в целом. Что касается яиц, то доля расходов на них в потребительской корзине невысока (0,5%), что ограничивает вклад динамики их стоимости в инфляцию.

В ногу с инфляцией

По прогнозам Минэкономразвития (актуальны на сентябрь), уровень инфляции в РФ по итогам года должен составить 3,6–3,8%.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, в отличие от специалистов АКОРТ, считает, что рост цен на продукты в 2019 году будет выше значений инфляции. По оценкам эксперта, он составит 4–5%.

— К концу года мы ожидаем ослабления рубля, что будет оказывать влияние на стоимость товаров, она должна увеличиться, — отметил эксперт. — Но даже с учетом этого факта, по итогам 2019 года рост цен в целом будет близок к прогнозу АКОРТ.

По данным Росстата, в 2018-м средние цены на продовольствие выросли на 4,7%, тогда как инфляция по итогам года составила 4,3%.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что в прошлом году рост цен действительно превысил темпы инфляции, хотя и незначительно. Эксперт отметил, что прогноз АКОРТ на 2019-й касается только крупных ритейлеров и может не отражать полную картину цен на продукты по стране — с учетом небольших магазинов. Андрей Карпов полагает, что итоговый рост может быть выше.

В пресс-службах Минсельхоза и Минэкономразвития на запросы «Известий» о том, согласны ли они с прогнозом АКОРТ, на момент публикации не ответили.

Евгения ПЕРЦЕВА