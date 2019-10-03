03.10.2019 11:10 270

Самый эффективный способ сэкономить на отоплении — это установить индивидуальный счетчик тепла.

Как считает замдиректора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех, слова которого приводит агентство РИА Новости , только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление. Не помешает, как напоминает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, и наличие общедомового счетчика. "Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", — поясняет Сиваев.

Но любые счетчики не помогут, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна. Или, например, трещины в стенах. Поэтому надо постоянно следить за состоянием конструкций зданий.

Как ранее рассказала "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, еще один способ экономии — установка регулирующей аппаратуры, которая проконтролирует поступление тепла в дом в зависимости от температуры на улице или от температуры внутри помещения. В частности, используется принцип "бабушкиной печки": отопление поступает не постоянно, а дозированно, а затем сохраняется в течение времени. Но жильцам придется договориться на общем собрании. Предстоит найти подрядчика, который установит регулирующую аппаратуру, или поручить это управляющей компании.

Ольга ИГНАТОВА