03.10.2019 15:44 177

ЦБ опубликовал новые параметры стресс-теста, обязательного для прохождения негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Часть из сценарных предпосылок расширяет возможность инвестирования пенсионных средств в корпоративные облигации. Это развяжет фондам руки для увеличения вложений в реальный сектор экономики, чего хочет добиться ЦБ. Однако пока таким инвестициям мешает дефицит высококачественных эмитентов и инструментов.

По новому сценарию стресс-тестов, опубликованному ЦБ 30 сентября, вложения НПФ в корпоративные облигации становятся более выгодными по сравнению с предыдущей версией, следует из расчетов "Ъ. В новом документе ЦБ представил сценарные предпосылки по изменению доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) с различной дюрацией, а также коэффициента изменения спреда между ними и доходностями корпоративных бондов. Согласно расчетам "Ъ", спред между доходностями ОФЗ и корпоративных облигаций на большем промежутке времени более узкий, чем в предыдущей версии. Были улучшены показатели вероятности дефолта, которые касаются только корпоративных бумаг, поскольку ОФЗ, по сценарию, не подвергаются дефолту.

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