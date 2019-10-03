03.10.2019 15:46 133

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп в среду резко осудил расследование в его отношении в рамках процедуры импичмента, в центре которого оказался телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, в то время как демократы Палаты представителей сказали, что запросят записи Белого дома о звонке.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии раздраженный Трамп обрушился с критикой на журналистов, спросивших его о расследовании, которое президент назвал обманом и мошенничеством, но сказал, что будет сотрудничать со следствием.

"Я всегда сотрудничаю", — сказал он.

Негодование Трампа вызвал вопрос корреспондента Рейтер Джеффа Мейсона о том, чего именно президент хотел от своего украинского коллеги, поднимая тему деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

"Это полный обман, и вы знаете, кто подыгрывает этому обману? Такие люди, как вы, и фейковые СМИ, которые у нас есть в этой стране", — сказал Трамп. Он сказал корреспонденту не быть "грубым" и несколько раз уклонился от ответа на вопрос.

Трамп сказал, что его мишенью была коррупция на Украине, поскольку США дают стране много денег, и "мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована".

Запрос на получение материалов может еще сильнее повысить градус напряженности в противостоянии президента-республиканца и контролируемой демократами Палаты представителей.

"Мы здесь не валяем дурака, однако. Мы не хотим, чтобы это затянулось на месяцы и месяцы и месяцы, что, похоже, является стратегией администрации", — сказал Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей, возглавляющего расследование, на совместной пресс-конференции со спикером Палаты Нэнси Пелоси.

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Элайджа Каммингс сказал, что намерен запросить у Белого дома материалы, касающиеся Украины, в пятницу.

Трамп, который, похоже, не воспринимает этот запрос всерьез, сказал журналистам, что Пелоси "раздает повестки, как будто это печенье".

Джефф МЕЙСОН, Патриша ЗЕНГЕРЛЕ, Стив ХОЛЛАНД, Дойна КИАКУ