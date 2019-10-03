03.10.2019 15:48 173

МАНЧЕСТЕР, Англия (Рейтер) — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду направил Европейскому союзу финальное предложение о Brexit, открыв дверь для возможного компромисса в отношении сделки, но встретив сдержанную реакцию Брюсселя.

Джонсон призвал блок пойти на компромисс, но предупредил, что в противном случае Великобритания покинет ЕС без соглашения 31 октября.

Премьер пошел дальше, чем многие ожидали, в отношении самого спорного вопроса — границы между Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, и соседней Ирландией, входящей в состав ЕС, — предложив создать общеостровную зону регулирования для всех товаров.

Однако, помимо этой уступки, Джонсон предложил предоставить институтам Северной Ирландии право соблюдать или выйти из зоны регулирования — возможно, слишком радикальный шаг для Ирландии и ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал "позитивные сдвиги" в предложениях Джонсона, но отметил некоторые проблемы.

В заявлении Комиссии, опубликованном после телефонного разговора Джонсона и Юнкера, говорится о сохранении "некоторых проблематичных пунктов, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни", в частности, в отношении ирландской границы.

"ЕС хочет сделки. Мы остаемся едины и готовы работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы добиться этого — как и делаем уже больше трех лет", — говорится в заявлении.

Хотя предложения Лондона действительно указывают на некоторые положительные сдвиги в вопросе ирландской границы, многие дипломаты ЕС убеждены, что Соединенное Королевство движется либо к отсрочке, либо к Brexit без сделки.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал Джонсону, что предложения не в полной мере соответствуют согласованным целям, но согласился изучить их более подробно и проконсультироваться с партнерами по ЕС, сообщил представитель Варадкара после телефонного разговора двух лидеров.

Deutsche Bank видит 50-процентный шанс Brexit без сделки до конца года. Такое развитие событий чревато паникой на финансовых рынках, проблемами для всей мировой экономики, сбоями в работе портов по обе стороны Ла-Манша и расколом Запада.

Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье сказал, что предложения свидетельствуют о прогрессе, однако необходимо проделать дополнительную работу.

Уильям ДЖЕЙМС, Элизабет ПАЙПЕР, Кайли МАКЛЕЛЛАН