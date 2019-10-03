03.10.2019 15:49 226

МОСКВА (Рейтер) — Крупнейшая в РФ нефтяная компания Роснефть сделала евро основной валютой во всех контрактах на реализацию своей продукции на экспорт, включая нефть, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию, сжиженный газ (СУГ) и побочные продукты нефтепереработки, следует из тендерной документации компании и информации трейдеров.

Власти США в сентябре не исключили введения новых санкций против Роснефти в будущем за торговые операции компании с Венесуэлой.

"Роснефть недавно изменила все свои экспортные контракты таким образом, что евро теперь основная валюта. Нас предупредили", — сказал трейдер в компании, которая активно закупает продукцию Роснефти.

Роснефть не предоставила оперативный комментарий.

Ранее Роснефть перевела на евро все контракты на реализацию нефтепродуктов.

Нефтяная продукция традиционно продается на международном рынке в долларах США, в американской валюте её оценивают и ценовые агентства. Для конвертации из долларов в евро Роснефть предлагает использовать валютный курс на день, предшествующий согласованной дате платежа.

По словам трёх трейдеров, полный переход на евро в контрактах Роснефти произошёл в сентябре.

"Роснефть раньше предлагала евро как одну из опций, а доллар был основной валютой, но с прошлого месяца евро стал основной опцией. Нас предупредили, но всё равно это заметное изменение", — сказал один из трейдеров.

Роснефть также обсуждала переход на евро с партнёрами, которые покупают нефть и нефтепродукты компании в рамках долгосрочных соглашений, согласно данным двух источников на рынке, знакомых с ходом этих переговоров. Было ли принято решение о переходе, источники не смогли уточнить.

Роснефть в среду объявила спотовый тендер на продажу 100.000 тонн нефти сорта Urals с отгрузкой из балтийского порта Приморск 27-28 октября. При этом "по умолчанию валютой платежа является евро", согласно тендерной документации на сайте компании.

Роснефть редко продает нефть Urals на споте, поскольку весь объем сырья распределен между покупателями по долгосрочным контрактам.

В августе Роснефть продавала нефть сортов Urals и CPC Blend с поставкой в октябре 2019 — марте 2020, при этом основной валютой на тендере тогда оставался доллар США, а евро упоминался в качестве опции альтернативной валюты.

"Ничего сверхъестественного не произошло. Примерно год назад была достаточно нервная ситуация, когда все компании стали включать евро в контракты, но теперь мы уже были к этому готовы. Работаем дальше", — сказал трейдер в европейской компании.

Ольга ЯГОВА