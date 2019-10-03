03.10.2019 15:54 304

Минстрой завершил разработку стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — документ внесен ведомством в Белый дом. Среди ожиданий Минстроя — усиление роли строительства в российской экономике преимущественно за счет существенного наращивания объемов вводимого жилья. Стимулом для развития жилищной сферы Минстрой называет спрос со стороны граждан, их обеспеченность жильем планируется увеличить с текущих 25,8 кв. м до как минимум 30 кв. м, в частности, за счет планомерного снижения ипотечных ставок.

Минстрой внес в Белый дом проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — программного документа, в котором власти представляют задачи по достижению целей, заложенных в нацпроекте «Жилье и городская среда», а также свой взгляд на будущее всей отрасли. Среди ключевых задач, указанных в стратегии,— увеличение роли строительной сферы в российской экономике. Согласно базовому сценарию, Минстрой ожидает рост вклада строительства в ВВП с 6% в 2018-м до 7,8% в 2030 году. В случае же менее благоприятных макроэкономических условий, в частности ухудшения динамики доходов населения и замедленного в сравнении с планами властей снижения ипотечных ставок, консервативный сценарий предполагает рост показателя до 7% ВВП.

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