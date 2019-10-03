03.10.2019 17:45 186

В проект бюджета на 2020–2022 год заложено более ₽1 трлн на выдачу займов другим государствам и организациям. Это следует из опубликованных материалов, обратили внимание «Известия».

Страны, которым уйдут $15,5 млрд, в материалах не указаны. Как утверждают «Известия», эта сумма превышает объем средств, которые были переданы в качестве займов в течение предыдущих пяти лет. Деньги зарубежным заемщикам требуются, в частности, для того, чтобы завершить совместные проекты с российскими партнерами. В долг из российского бюджета получат также покупатели российских товаров.

По оценкам «Известий», в число стран, получивших наибольшую сумму средств от России, войдут Турция, Индия и Иран. В случае Турции это связано в частности, с российско-турецким проектом строительства АЭС «Аккую», который в целом стоит $20 млрд.