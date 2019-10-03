03.10.2019 17:48 171

Главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010–2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) в четверг, 3 октября.

За 8 лет объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, но в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%. Правда, и после этого РФ опередит остальные 58 стран, рассмотренные в исследовании.

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций. За эти годы оно выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

«Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — приводит агентство цитату из доклада компании. Благодаря этому феномену Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и по числу защищенных токенизированных трансакций.

По мнению экспертов, адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных устройств, таких как Apple Pay, Samsung Pay, также прошла в РФ успешнее, чем где-либо еще в мире.

Согласно прогнозам BCG, вплоть до 2028 года объем выручки карточных платежей на европейском рынке будет расти примерно на 5,9% в год. При этом рынок Восточной Европы должен расти заметно быстрее западноевропейского — 7,4% против 5% в год.

В конце сентября «Известиям» рассказали в ФК «Открытие», Райффайзенбанке и Тинькофф Банке о том, что крупные банки внедряют технологию, делающую возможными бесконтактные трансакции с помощью смартфонов или планшетов. В тестовом режиме такой продукт уже работает у ВТБ и Промсвязьбанка. Сбербанк запустил услугу совместно с MasterСard в декабре 2018 года.