03.10.2019 17:49 175

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов. В настоящее время кредитная организация проводит служебное расследование.

Как отметили в банке, об утечке информации по кредитным картам стало известно 2 октября. Основной причиной произошедшего предварительно считаются умышленные действия одного из сотрудников.

«Внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», — отмечается в пресс-релизе.

Сбербанк подчеркнул, что похищенные данные никак не угрожают сохранности средств клиентов. Об итогах расследования обещается сообщить позднее.

23 сентября стало известно, что в открытом доступе в Сети оказалась персональная информация о еще 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».