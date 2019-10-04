04.10.2019 15:11 191

В России создадут систему госконтроля за качеством авиатоплива — аналогичную той, которая действует сегодня для бензина. Сейчас обязанность проведения полного цикла лабораторных испытаний горючего перед заправкой воздушных судов фактически отсутствует, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Кроме того, в стране не хватает профильного оборудования и лабораторий. При этом попадание посторонних примесей в авиатопливо напрямую влияет на безопасность полетов и может привести к отказу двигателя самолета в небе, предупреждают эксперты. Ранее к топливу высказывали претензии в Росавиации, а ГосНИИ гражданской авиации обнаруживало в керосине силикон.

Качество авиатоплива в России начнут проверять более тщательно. Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий передачу полномочий по проверке технических характеристик керосина от Ространснадзора Росстандарту, сообщили «Известиям» в министерстве. Последний уже контролирует качество бензина, дизеля и судового топлива.

— Проект постановления предполагает повышение эффективности государственного контроля за соблюдением требований технического регламента на топливном рынке, — отметили в Минпромторге.

Там пояснили, что сейчас надзор за качеством авиатоплива осложнен нехваткой аккредитованных лабораторий и недостаточным финансированием. Частично улучшить ситуацию помогут две новые комплексные лаборатории, создающиеся Росстандартом в Симферополе и Хабаровске. По словам представителя ведомства, они смогут проводить испытания как моторного, так и авиационного топлива. Передача контрольных функций Росстандарту ранее обсуждалась с Минэнерго, Минтрансом, Ространснадзором и Росавиацией, добавил он.

Предлагаемые инициативы направлены на совершенствование существующей системы контроля, поскольку в последние годы она претерпела значительные изменения, пояснили в пресс-службе Росстандарта. К примеру, сейчас отсутствует обязательность проведения полного цикла лабораторных испытаний топлива перед его заправкой в воздушное судно (ВС). Кроме того, по данным агентства, в 2018 году из 93 испытательных лабораторий только восемь были аккредитованы в национальной системе.

В Росстандарте отметили, что в случае передачи агентству полномочий по контролю за качеством авиатоплива планируется построение системы контроля с выделением наиболее подверженных риску зон — аналогичной той, что действует на рынке моторного топлива.

Минэнерго не против передачи функций контроля качества авиатоплива Росстандарту — он обладает развитой сетью лабораторий и большим опытом работы, заявили «Известиям» в ведомстве.

В Минтрансе пока не получали проект документа, предусматривающего передачу каких-либо функций от одного федерального органа исполнительной власти другому, сказали «Известиям» в ведомстве. В Росавиации на момент публикации не ответили на запрос.

В Ространснадзоре «Известиям» заявили, что вопрос качества авиакеросина приоритетный, поскольку от него во многом зависит безопасность полетов. В федеральной службе подчеркнули, что исследования проводятся специализированными лабораториями, для проверок привлекаются специалисты ГосНИИ (ГА) гражданской авиации. Количество задействованных лабораторий и число проверок в 2019 году в Ространснадзоре не уточнили.

Качественное топливо –– важный элемент авиабезопасности, сказал «Известиям» летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Повышенное содержание в керосине влаги и посторонние примеси неоднократно приводили к авиапроисшествиям в результате остановки двигателя, отметил он.

Некондиционное авиатопливо нередко рассматривалось в качестве возможной причины авиакатастроф. Так было после крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году (погибли 50 человек), аварийной посадки Ту-154 в московском Домодедово в 2010-м (двое погибли, 82 человека пострадали), крушения самолета Ту-154 над Черным морем в 2016-м (погибло 92 человека) и падения Ан-2 в Серпуховском районе Московской области в 2008 году (погибли пять человек). Но только в последнем случае МАК подтвердил, что причиной стало именно некачественное топливо.

В июле сообщалось о том, что ГосНИИ гражданской авиации (ГА) обнаружило в керосине, которым заправляли самолеты Red Wings, полисилоксаны (силикон), что могло привести к сбоям в работе техники. Для выяснения причин Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. В Минэнерго тогда также заявили, что создадут рабочую группу, чтобы разобраться с причинами попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолетов. В ведомстве «Известиям» уточнили, что первое совещание пройдет в IV квартале 2019-го.

Ранее претензии к авиатопливу возникли у Росавиации: в начале года ведомство сообщило о жалобах иностранных производителей авиадвигателей на качество российского горючего.

–– Из-за проблем с топливом американский и европейский регуляторы вдвое сократили ресурс топливных агрегатов авиадвигателей между техническим обслуживанием. Например, для самолетов семейства Airbus А320, –– сообщил «Известиям» независимый эксперт, бывший замглавы ГосНИИ ГА Павел Михеичев.

По словам эксперта, в настоящее время не существует единой системы госконтроля качества авиатоплива. Есть ГОСТ, по которому можно проверять керосин, но ревизии носят добровольный характер, пояснил он.

Как сообщили «Известиям» в «Роснефти», в компании действует многоступенчатая система контроля качества топлива, в том числе авиационного. Она состоит из трех основных этапов — входной контроль перед поступлением топлива от поставщика в резервуары ТЗК, полный анализ качества в лабораторных условиях перед стартом движения топлива из резервуара и аэродромный контроль качества перед началом заправки воздушного судна. В последнем случае проверяются основные показатели качества: цвет, вода, мехпримеси, плотность и температура.

— Все партии поступающего топлива проходят обязательный контроль в лаборатории ГСМ. Несмотря на отмену в России с июля 2015 года обязательной процедуры сертификации организаций, обеспечивающих авиатопливом воздушные перевозки, лаборатории ТЗК НК «Роснефть» проходят добровольную сертификацию и на всех ключевых ТЗК имеют международный сертификат, — заявили в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Газпром нефти» «Известиям» сообщили, что анализы показателей качества авиатоплива проводятся в процессе приема, хранения и подготовки топлива к заправке в воздушные суда.

В пресс-службе Nordwind «Известиям» заявили, что перед заправкой каждого рейса представители авиакомпании проводят аэродромный контроль: наличие механических примесей и воды проверяется визуально, замеряется температура и плотность. Директор по PR перевозчика Александр Сухоруков добавил, что у авиакомпаний нет ресурса, включая необходимые лаборатории, для самостоятельного контроля качества керосина. Но в случае ЧП именно авиакомпания будет нести ответственность за качество топлива, попавшего в баки лайнера, сказал он.

В Utair сказали, что качество топлива устраивает перевозчика, при этом компания сама периодически проводит анализ керосина. Авиакомпания Smartavia также сообщила, что не имеет претензий к авиатопливу.

Другие авиаперевозчики и крупные нефтяные компании не ответили на запросы «Известий».

Михаил КОЛМАЦКИЙ, Александр ВОЛОБУЕВ