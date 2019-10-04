04.10.2019 15:15 306

Если в октябре не будет очередной эскалации торговой войны между США и Китаем, Федеральная резервная система США понизит процентную ставку, а Великобритания покинет Евросоюз не в жестком варианте, то восприятие инвесторами рисковых активов, включая рубль, улучшится. Помимо этого российская валюта может получить значительную поддержку за счет локальных факторов.

Так, экспортерам в октябре предстоит выплатить почти 25 миллиардов долларов налогов, экспортных пошлин и дивидендов, указывает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. Это будет второй по величине объем выплат за месяц в 2019 году.

Во многом это связано с тем, что в текущем году будут выплачены довольно высокие промежуточные дивиденды. К тому же поступления от налога на прибыль в октябре будут вторыми по объему в этом году (700 миллиардов рублей), так как они включают заключительные выплаты за весь третий квартал, отмечает Попов. При этом периоды выплаты налогов и дивидендов частично совпадут. Таким образом, благодаря денежным потокам в конце месяца (начиная с 20 октября) рубль будет ощущать мощную поддержку, констатирует он.

На этом фоне Попов ожидает, что к концу месяца рубль укрепится примерно до 64 за доллар или даже временно пробьет эту отметку, но на этом, скорее всего, потенциал укрепления рубля будет исчерпан.

С другой стороны, в случае реализации глобальных политических рисков или появления признаков более резкого замедления роста мировой экономики рубль, скорее всего, ослабнет, так как ожидаемой поддержки экспортеров будет недостаточно для того, чтобы перевесить негативный внешний фон, допускает аналитик. Тем не менее он полагает, что в этом случае экспортеры будут продавать валюту даже более активно.

Тем не менее, по прогнозу Попова, к концу года курс доллара достигнет 67 рублей. Такие ожидания обусловлены тем, что, по мнению аналитика, даже без эскалации торгового конфликта рост мировой экономики продолжит замедляться, оказывая давление на валюты развивающихся рынков и рубль.

Внешние факторы формируют весьма негативный фон для российской валюты, добавляют аналитики FxPro. Временно ей удается избегать повышенного давления за счет слабости то доллара, то евро. Но скорее рано, чем поздно в подобных обстоятельствах возникает общая тяга из доходных активов в защитные — в этом случае рубль окажется одним из аутсайдеров, полагают они.

Роман МАРКЕЛОВ