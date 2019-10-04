04.10.2019 15:18 210

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.

"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек, и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", — сказала она в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета.

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Граждане, зарегистрировавшиеся в этом качестве, оплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ставка налога останется неизменной до 2029 года.

Самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей и кто не привлекает к своей деятельности наемных работников.

Галина МИСЛИВСКАЯ