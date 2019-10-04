Макроустойчивость дает такой шанс, несмотря на уголовные дела в отношении бизнесменов, слабость институтов, низкие темпы роста и санкции, решили участники встреч с западными инвесторами на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов. Для российских участников на первом плане внутренние проблемы, а западные инвесторы отдали приоритет макроустойчивости России.

Снова тихая гавань

Во время первой сессии «Когда чихает Америка, весь мир простужается. Есть ли у России иммунитет?» портфельный управляющий лондонского хедж-фонда EMSO Эрик Джаявира описал Россию как «тихую гавань», рассказал РБК главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, участвовавший в дискуссии. Другие участники тоже высказали такую идею, сказал РБК источник, присутствовавший на панельной дискуссии.

По словам Робертсона, он говорил на сессии о макропоказателях России, которые являются «одними из самых надежных среди развивающихся рынков».

У России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП: прямой долг федерального правительства и регионов (без учета госгарантий) составляет лишь 12% ВВП. Если принимать в расчет денежные активы государства на счетах в ЦБ и банках, у России вообще не остается чистого долга, писал РБК.

Риски «финансового заражения»

Но риски «финансового заражения» нельзя сбрасывать со счетов, добавляет Робертсон, поскольку нерезиденты владеют около 30% российских госбумаг ОФЗ, а также российскими акциями на «десятки миллиардов долларов». «Они могут решить зафиксировать прибыль [то есть распродать бумаги] или же продолжать парковать деньги в России, получая восьмипроцентную дивидендную доходность по акциям», — сказал экономист «Ренессанс Капитала».

На 1 сентября нерезиденты держат 2,6 трлн российских ОФЗ (29,7% рынка), показывают данные Банка России. В случае серьезного ужесточения санкций иностранные инвесторы побегут из этих активов, хотя ЦБ считает, что отечественные банки, страховщики и пенсионные фонды способны заместить иностранцев при таком сценарии.

Внутренний рынок способен абсорбировать госбумаги, потенциально сброшенные иностранцами, но за это придется заплатить цену в виде более высоких доходностей по бондам, говорит Робертсон.

Санкции больше не в фокусе

О санкциях на удивление говорили мало, сказала РБК заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова. Она выступала на второй сессии форума Мосбиржи, посвященной перспективам российской экономики.Модератор поднял тему санкций, но один из участников панельной дискуссии заметил, что с точки зрения США у них есть более серьезные проблемы — Китай, Иран и т.д., подтвердил Робертсон.

«По России все согласились, что сложно представить себе лучшую циклическую [то есть отвечающую на изменения экономических циклов] монетарную и бюджетную политику, чем Россия проводит сейчас», — сказала Рыбакова. Россия хорошо справляется с циклическими факторами, но плохо со структурными, добавляет эксперт. Низкие инвестиции и слабая демография — одни из структурных проблем, которые решить не удается, говорит она.

Уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви инвесторы обсуждать не стали, по крайней мере на сцене. Но в кулуарах мероприятия эту тему точно обсуждали, сообщил РБК участник форума. В конце первой сессии модератор спросил панелистов, на чем Россия должна сосредоточиться, чтобы привлекать иностранные инвестиции, и единодушным ответом были «верховенство права» и «защита миноритарных инвесторов», отметил он.

$79 млрд от иностранцевПо данным Мосбиржи, представленным в Нью-Йорке, международные фонды на середину 2019 года держали акции российских компаний на $79,3 млрд. До западных санкций в 2013 году этот показатель составлял $85,6 млрд, но в 2015-м опустился до $50,2 млрд.

Инвесторы из Северной Америки на середину 2019 года держали 51% из $79 млрд российских акций, а из Великобритании и континентальной Европы — 46%.Дивиденды по российским акциям сейчас привлекательны и инвесторы по-прежнему заинтересованы в суверенных еврооблигациях России, сказал РБК участник мероприятия. «Двойной профицит [бюджета и текущего счета] и очень компетентная команда в Центробанке означают, что Россия может считаться тихой гаванью», — сказал он. По словам собеседника РБК, на данный момент инвесторы считают, что санкционные риски уже учтены в ценах российских активов.

После августовского раунда санкций США, которые оказались довольно символическими, в сентябре российские компании активизировались на рынке евробондов и привлекли $1,6 млрд, сообщал Reuters 24 сентября.

Воспоминание о кризисе 2008 годаРазговоры о «тихой гавани» напоминают о заявлениях главы Счетной палаты, в прошлом министра финансов Алексея Кудрина, сделанных в начале 2008 года. Тогда он сказал на экономическом форуме в Давосе, что Россия — тихая гавань посреди начинающегося мирового шторма. Спустя полгода страну накрыл финансовый кризис. «Мы стали считать, что если за полгода кризис не добрался до России, да и ключевые иностранные институты он тоже не подорвал, то беда нас обойдет стороной. Я искренне так считал в феврале 2008 года», — говорил потом Кудрин в интервью «Ведомостям».

В 2008 году у России были масштабные экономические и финансовые дисбалансы, антикризисное управление было слабым, говорит Рыбакова, но на этот раз все во многом по-другому.

Россия уже прошла через двойной удар низких цен на нефть и санкций, сократила бюджетные расходы и заново накопила суверенные резервы, которые приближаются к $100 млрд. Банк России перешел на свободное курсообразование и инфляционное таргетирование на уровне 4%.

Иван ТКАЧЕВ