04.10.2019 15:28 210

Как стало известно "Ъ", курировать федеральный проект по искусственному интеллекту (ИИ), который станет седьмым направлением цифрового нацпроекта, будет Минэкономики. Цифровое направление в министерстве усилит его замглавы Оксана Тарасенко, отвечающая за стратегическое развитие и инновации, в том числе она будет курировать создание специального правового режима для развития технологий ИИ на территории Москвы. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда «на десятки процентов» и, как следствие, роста доходов населения.

По данным "Ъ", решение передать седьмой федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика» (входит в перечень нацпроектов) Минэкономики, а не Минкомсвязи, готовившей проект стратегии развития ИИ совместно со Сбербанком, было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова 3 сентября. Формально решение должно быть закреплено на этапе утверждения проекта — 15 декабря, следует из протокола мероприятия (есть у "Ъ"). Эта дата также была предложена экономическим ведомством, прежняя — 15 октября — была признана нереалистичной.

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