04.10.2019 15:29 269

Комитет Банка России одобрил последний основной документ по инвестиционным советникам — базовый стандарт. Он более четко определяет работу советника, отделяя его от менеджера по продажам. Также он позволяет советнику снизить риски судебных разбирательств с клиентом при предоставлении ему аналитики, а не рекомендации.

Комитет по деятельности по инвестиционному консультированию Банка России одобрил в середине недели базовый стандарт по инвестиционному консультированию. Об этом 3 октября сообщили представители двух саморегулируемых организаций — НАФУОР и НФА,— входящих с комитет.

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