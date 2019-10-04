04.10.2019 21:30 313

Райффайзенбанк объявил о закрытии ряда своих отделений, наименее популярных среди клиентов. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Реорганизация затронет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких, как Москва и Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск. При этом речь не идет о закрытии там всех отделений. Банк продолжит обслуживать клиентов в этих городах, просто офисов станет меньше.

А вот в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи обслуживание клиентов полностью перейдет в цифровой формат. Как отмечают в банке, в Кирове, Саранске, Курске и Сочи переход на такой формат уже был протестирован в 2018 году.

Банк сегодня, как следует из официального сообщения, ориентируется именно на дистанционное обслуживание. Так, в 2019 году размер инвестиций в цифровые сервисы вырос почти в два раза в сравнении с 2018 годом и продолжит расти в 2020 году.

"Мы рассчитываем, что синергия эффективной розничной сети и технологичных дистанционных форматов обслуживания позволит нам в ближайшие несколько лет увеличить количество наших клиентов в России в полтора раза", — сообщил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

Ольга ИГНАТОВА