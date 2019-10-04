ЛОНДОН (Рейтер) — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит Евросоюзу письмо с просьбой об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях развода с блоком не будет одобрено к 19 октября, говорится в правительственных документах, поданных в шотландский суд, сообщил телеканал Би-би-си.
Британские законодатели в начале сентября одобрили законопроект, который обязывает правительство просить отсрочки Brexit на три месяца вместо выхода из блока без соглашения.
Джонсон пообещал соблюдать закон, но сказал, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября.
В материалах, поданных в шотландский суд, где противники Brexit стремятся добиться решения, которое заставит Джонсона соблюсти закон, правительство сообщило, что премьер согласился, что будет обязан направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке.
Майкл ХОЛДЕН