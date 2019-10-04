04.10.2019 21:32 257

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Советник Белого дома по торговле Питер Наварро сказал в телевизионном интервью в пятницу, что низкий уровень безработицы в США и устойчивый рост числа рабочих мест не должны удерживать Федеральную резервную систему от снижения процентных ставок.

Согласно данным министерства труда, опубликованным в пятницу, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 136.000, тогда как аналитики ожидали роста на 145.000.

"Это число, несмотря на то, что это очень хорошее число, не должно удерживать ФРС от агрессивного снижения ставок по одной простой причине — не потому, что экономика замедляется, а потому, что наш доллар так переоценен, что убивает наш экспорт", — сказал Наварро в интервью CNN.

Комментарии Наварро последовали за чередой слабых экономических данных США, вызвавших тревоги о скором замедлении роста в условиях торговой войны, в рамках которой Вашингтон и Пекин ввели пошлины на товары друг друга.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ФРС снизить процентные ставки и говорил, что сильный доллар вредит американским производителям.

Макини БРАЙС, Лиза ЛАМБЕРТ