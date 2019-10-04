04.10.2019 21:33 270

МОСКВА (Рейтер) — Центральный банк России будет учитывать все факторы при принятии решения о ставке на ближайшем заседании совета директоров, сказала первый заместитель председателя ЦБР Ксения Юдаева журналистам в пятницу.

"Ещё время есть до октябрьского заседания подумать. В прошлый раз мы написали, что будем рассматривать целесообразность... В принципе, если сейчас посмотреть, то... в целом риски сбалансированы, либо снижаются с точки зрения текущей ситуации с инфляцией. Риски инфляционных ожиданий немножко снизились", — сказал Юдаева.

"Что касается рисков финансовых рынков, я думаю, тоже под контролем. С другой стороны — риски бюджетных расходов, и нам важно понимать их динамику и как они будут сказываться на инфляционном давлении. Думаю, все эти факторы мы примем во внимание при принятии решения по ставке в октябре", — добавила она.

Дарья КОРСУНСКАЯ