04.10.2019 21:36 295

Сроки выдачи Данией разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" в ее исключительной экономической зоне прошли, однако шансы на получение такого разрешения все равно сохраняются. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Business FM" .

"Мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку никаких противоречий нет и никаких проблем, которые позволили бы отказать в заявке", — сообщил Новак. Оператор проекта сейчас ведет переговоры с датскими властями.

По словам Новака, если положительного решения по заявке не будет, то это несколько увеличит стоимость "Северного потока-2", а его возведение продлится дольше на несколько месяцев. Пока проект оценивается в сумму около 10 миллиардов евро.

По состоянию на 2 октября "Северный поток-2" был готов на 83 процента. Как уточнял председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, если согласие Дании не будет получено, то маршрут газопровода пройдет через нейтральные воды. Но, по его словам, строительство газопровода все-таки целесообразнее ближе к Дании.

Роман МАРКЕЛОВ