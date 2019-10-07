07.10.2019 08:10 135

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера – нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей. Эти предложения, которые направила в кабмин Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, уже поддержал Минтранс. По итогам года отрасль может получить рекордный убыток, который за шесть месяцев уже составил почти 52 млрд рублей, – больше, чем за весь прошлый год. Впрочем, самим авиакомпаниям стоит поработать над долгосрочными стратегиями развития, внедрить риск-менеджмент и не раздувать парк самолетов, отмечают эксперты.

Демпфер невозврата

Авиакомпании предложили правительству несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов. Все варианты предусматривают помощь из бюджета. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на прошлой неделе направила инициативы вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху, сообщили «Известиям» несколько источников на авиарынке. В аппарате Максима Акимова подтвердили получение письма.

– Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина. – «Известия») с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну – установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо, – рассказал собеседник, знакомый с текстом документа.

Такой шаг считают правильным в Минтрансе. Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Глава АЭВТ Владимир Тасун подтвердил, что предложения направлены в кабмин, но от дальнейших комментариев воздержался.

Запущенный правительством с 1 августа механизм демпфера разрешает перевозчикам получать субсидии из бюджета, если экспортная стоимость авиакеросина с учетом таможенной пошлины и затрат на логистику превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.

При нынешней цене горючего за рубежом у авиакомпаний нет шансов на материальную поддержку ни в этом году, ни в будущем, полагают перевозчики. В августе цена поставки на экспорт составляла около 43,7–43,9 тыс. за тонну, пояснил источник «Известий». В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.

В документе также предлагается альтернативный вариант господдержки, о котором уже говорили в декабре 2018-го, - увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае возмещение авиакомпаниям вырастет с нынешних 3024 до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива. Компенсацию части расходов на приобретение керосина авиакомпании получают с 2015 года.

– Оба механизма возможны, – сказал «Известиям» главный эксперт института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. – Авиакомпаниям более выгоден второй вариант с повышением выплат по акцизам, а с точки зрения регулирования цен на авиатопливо – первый со снижением планки демпфера.

На всех, но не поровну

Минтранс в октябре представит свои предложения по новым мерам поддержки авиакомпаний, заявлял на ВЭФ в начале сентября глава ведомства Евгений Дитрих. Во время форума президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратил внимание на рост стоимости перелетов в стране, опережающий темпы инфляции.

За шесть месяцев 2019-го цена авиабилетов, по подсчетам Минтранса, выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9–10% к прошлогодним показателям, такой прогноз ранее давали «Известиям» в АЭВТ. По итогам мониторинга ФАС, за восемь месяцев рост составил около 6%, что выше инфляции.

По подсчетам ассоциации, которые приводятся в письме Максиму Акимову, за шесть месяцев 2019-го операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей против около 50 млрд за весь прошлый год. Одна из самых затратных статей перевозчиков, составляющая порядка трети стоимости билета, – авиатопливо. По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%.

Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей.

В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал «Известиям» представитель ведомства. В прошлом году Минтранс уже предлагал выделить перевозчикам аналогичную разовую субсидию.

– Минтранс считает правильным разделить эту сумму на три года и распределить деньги среди 34 крупнейших авиакомпаний, на которые приходится более 90% перевозок. В письме АЭВТ говорится, что деньги нужно выделить в этом году и направить всем авиакомпаниям, пропорционально потребленному топливу, – сказал «Известиям» источник, знакомый с ходом дискуссии.



ФАС, которая также участвует в обсуждении господдержки для авиакомпаний, не считает нужным предпринимать какие-либо меры до конца года, добавил он.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил «Известиям», что сейчас нет оснований для поддержки компаний из-за дорогого горючего. По итогам девяти месяцев этого года цена авиакеросина выросла всего на 2,5–2,8% к аналогичному периоду 2018-го. Доля других расходов, включая обслуживание в аэропортах и фонд оплаты труда, в общей структуре затрат перевозчиков осталась прежней, пояснил он. По его мнению, необходимо обсуждать другие меры поддержки – субсидирование региональных рейсов и внутренних чартерных перелетов для развития туризма. Анатолий Голомолзин также напомнил, что с 1 октября был отменен НДС на перелеты в обход Москвы.

В Минфине сказали «Известиям», что распределением субсидий авиакомпаниям в рамках утвержденных лимитов занимается Минтранс, поэтому вопросы следует адресовать ему.

Региональный вектор

В Utair и Nordwind сказали «Известиям», что любая поддержка от государства в сложившейся ситуации будет полезна для авиаотрасли и экономики страны в целом.

При этом глава «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал «Известиям», что было бы правильно ориентировать финансовую помощь на региональные рынки, которые «слабее большого и конкурентного московского». Это будет стимулировать перевозчиков перераспределять емкости из столицы в провинцию и заложит хороший базис для развития регионов, добавил топ-менеджер.

В «Уральских авиалиниях» обратили внимание на то, что в рамках демпфера при нынешних условиях компенсации станут возможны, если цены на энергоносители на мировом рынке взлетят на 15–20%. В то же время механизм возврата по акцизам «зарекомендовал себя как наиболее действенный», и компания заинтересована в увеличении коэффициентов. Другие крупные авиакомпании не ответили на запросы «Известий».

Региональный вектор

В Utair и Nordwind сказали «Известиям», что любая поддержка от государства в сложившейся ситуации будет полезна для авиаотрасли и экономики страны в целом.

При этом глава «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал «Известиям», что было бы правильно ориентировать финансовую помощь на региональные рынки, которые «слабее большого и конкурентного московского». Это будет стимулировать перевозчиков перераспределять емкости из столицы в провинцию и заложит хороший базис для развития регионов, добавил топ-менеджер.

В «Уральских авиалиниях» обратили внимание на то, что в рамках демпфера при нынешних условиях компенсации станут возможны, если цены на энергоносители на мировом рынке взлетят на 15–20%. В то же время механизм возврата по акцизам «зарекомендовал себя как наиболее действенный», и компания заинтересована в увеличении коэффициентов. Другие крупные авиакомпании не ответили на запросы «Известий».

Александр ВОЛОБУЕВ

