07.10.2019 08:20 206

Среднестатистическому россиянину нужно 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

Таковы данные опроса сервиса "Суперджоб". Интересно, что в 2017 году для счастья требовалось в среднем 184 тысячи рублей ежемесячно. При этом мужчинам нужно больше денег для счастья (181 тысячу рублей), чем женщинам (138 тысяч). У молодежи до 24 лет запросы скромнее: их устроил бы доход в 118 тысяч. Среди жителей крупнейших городов выше всего стоимость счастья у москвичей — 212 тысяч. На втором месте Владивосток (205), на третьем — Ростов-на-Дону (200). Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120) и Оренбурга (115).

Подобные опросы не редкость. Например, весной этого года Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты своего опроса по поводу цены счастья. Ответы его респондентов были в разы скромнее. Так, для того чтобы чувствовать себя финансово обеспеченными, в среднем каждому россиянину хватило бы 66 тысяч рублей в месяц. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, средняя зарплата в России, по данным Росстата, в июне составила около 50 тысяч рублей в месяц. В следующем году рост может составить 3 процента.

"Счастье же, как известно, за деньги не продается, — напоминает Зубец. - Если человеку дать те самые 160 тысяч в месяц, он будет какое-то время счастлив, но уже через пару месяцев уровень удовлетворенности своей жизнью у него будет снижаться. Если спросить богатых, то в среднем они хотят иметь в полтора раза больше доходов, чем они имеют в настоящий момент. Представители среднего уровня достатка также хотят иметь в 2 раза больше, чем сейчас, а бедные - в три раза больше.

Вообще в экономике довольно сложно говорить о счастье. Дело в том, что счастье в русском языке означает достаточно высокий уровень подъема, эмоциональное возбуждение, которое через какое-то время проходит. Если говорить о материальном благополучии, то здесь больше подойдет английское слово "happiness", которое соответствует такому русскому понятию, как удовлетворенность жизнью. По данным исследований, на сегодняшний день в России удовлетворены своей жизни примерно три четверти населения".

Ольга ИГНАТОВА

