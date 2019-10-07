07.10.2019 09:10 198

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы. Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию. В том числе за счет налогового стимулирования — например, увеличения максимального вычета до 52 тыс. рублей, а в дальнейшем, возможно, и государственного софинансирования добровольных взносов. На заседании будет также представлена концепция системы гарантирования пенсионных резервов, сообщили «Известиям» в Центробанке. О том, что такая мера готовится, ранее говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Тонкая донастройка

Депутаты (при активном содействии СРО НПФ, ЦБ и Минфина) собираются действовать сразу в двух направлениях, уточнил Дмитрий Скриванов. Первое — внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег. При этом формулировки «новая пенсионная реформа» глава рабочей группы избегает.

— Надеюсь, в ближайшие несколько лет система начнет отвечать всем необходимым требованиям. Но чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие, — считает депутат.

По его мнению, повышать доверие к НПФ можно в том числе и через совершенствование механизмов, которые уже предусмотрены в рамках ОПС (обязательного пенсионного страхования). Именно в этом направлении фонды были дискредитированы в глазах населения, которое пока не понимает, в какой части деятельности НПФ — добровольной или обязательной — их может ожидать подвох.

Также необходимо решить проблему переходов, когда людей вводят в заблуждение, и они теряют инвестиционный доход. Подорвали доверие к институту НПФ и некоторые фонды, которые в прошлом году не только разнесли убытки на счета застрахованных лиц, но и начислили на отрицательный результат свое вознаграждение.

— Я бы не сказал, что нам нужно дополнительно зарегулировать отрасль, но абсолютно несправедливо, когда НПФ разносят убытки и при этом получают management fee (вознаграждение за управление. — «Известия»). Поэтому один из вопросов — проанализировать этот механизм. Возможно, вознаграждение нужно снижать или отменять. Но в любом случае лазейку, которая позволяет взимать его с отрицательного дохода, нужно однозначно закрывать. Это мое личное мнение, — завил руководитель рабочей группы.

Налоги и госучастие

Второе направление законотворческой работы на ближайший год — разработка механизмов, которые мотивировали бы людей самостоятельно копить на пенсию. Одна из мер — государственное гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам НПО, как сейчас это предусмотрено для накоплений в рамках ОПС (если что-то происходит с фондом, государство компенсирует сумму взносов). Концепцию системы гарантирования пенсионных резервов также представят на заседании рабочей группы в среду, сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка.

На мероприятии будут обсуждаться и предложения, которые разработали обе пенсионные СРО. Так, «Известия» уже писали, что АНПФ предложила увеличить предельную базу для начисления налогового вычета при НПО со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей).

Аналогичное предложение есть и у НАПФ. В части налогового стимулирования ассоциация разработала еще несколько инициатив. Например, освободить от НДФЛ выплаты негосударственной пенсии, сформированной за счет взноса работодателя. Также предлагается поступать и в отношении пенсионных взносов по договорам НПО в пользу граждан, которые на момент выхода на отдых какое-то время (например, не менее пяти лет) непрерывно проработали на одном месте.

— Возможность работодателям и НПФ взаимодействовать так, чтобы это было выгодно человеку посредством тех же налоговых вычетов — не наше изобретение. Это есть во всем мире. Мне кажется, это должно обсуждаться однозначно. Я считаю разумным предоставлять налоговые льготы и работодателю, и работнику по перечислениям, которые делаются в НПФ, — сказал Дмитрий Скриванов.

По его словам, со временем нужно вводить и софинансирование со стороны государства. Например, НАПФ предлагало ввести схему, когда взнос работника в 5% поддерживался 1% со стороны государства и 2% — работодателя.

— Государственное софинансирование точно будет рассматриваться. Но — позже, когда НПФ покажут эффективность в плане инвестирования «длинных» денег в экономику. Но этот вопрос можно и нужно обсуждать уже сейчас, учитывая консервативность законодательного процесса, — отметил депутат.

Как подчеркнул президент СРО НАПФ Константин Угрюмов, только за счет законодательной работы по развитию НПО можно будет повысить уровень пенсий в стране. Летом ассоциация представляла расчеты, которые показывают: если граждане будут добровольно копить на пенсию в течение длительного времени, они имеют шанс повысить коэффициент замещения утраченного заработка до 46–56% с нынешних 36%.

— При разработке предложений мы сосредоточились не только на материальном стимулировании граждан и работодателей. Не менее важной является задача повышения доверия к НПФ как к финансовому и социальному институту, устранения факторов, которые это доверие подрывают, — пояснил Константин Угрюмов.

Глава АНПФ Сергей Беляков отметил необходимость развития НПО в качестве основного механизма повышения пенсий для граждан и привлечения средств для негосударственных пенсионных фондов.

— Налоговые стимулы — не единственное предложение СРО. Привлекательность добровольных взносов можно повысить путем повышения доходности от инвестирования за счет менее консервативного набора инструментов для НПФ, улучшения по срокам и условиям выплат, — подчеркнул Сергей Беляков.

А что ГПП?

Пока в рамках рабочей группы и законотворческой инициативы планируется обсудить уже представленные предложения. При этом ни Минфин, ни ЦБ еще не высказали позицию в отношении инициатив СРО. В министерстве заявили, что они «находятся в стадии рассмотрения». Окончательная позиция Центробанка пока тоже не выработана.

— Предполагается обсуждение указанных предложений на заседании рабочей группы, — уточнили в пресс-службе регулятора.

Не вынесен на обсуждение и окончательный вариант проекта Минфина о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), который финансовое ведомство обещает представить на рассмотрение в ближайшее время. Однако, как сообщили «Известиям» в министерстве, «в повестке заседания рабочей группы ГД вопросов ГПП нет».

— Мы хотим подготовить проекты документов. Сейчас свой проект разрабатывает Минфин. Это параллельно-последовательная работа по совершенствованию законодательства, — пояснил Дмитрий Скриванов.

В итоге, пообещал он, будут рассмотрены все предложения, которые позднее доработают с учетом обсуждения между рабочей группой, правительством и участниками отрасли.

Анна КАЛЕДИНА