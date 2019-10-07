07.10.2019 09:20 177

Естественный прирост населения в России начнется не ранее чем в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный специалистами Минэкономразвития России.

Правительство внесло документ в Госдуму вместе с проектом бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года», — говорится в прогнозе.

Как отмечается в прогнозе, демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны. За последние годы фиксируются устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Кроме того, как отметили в Минэкономразвития, серьезными вызовами для улучшения демографической картины являются снижение численности женщин в возрасте 20–34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах.

Согласно оценке ведомства, в 2020–2023 годах рост численности населения будет происходить за счет мигрантов, тогда как с 2024 года — за счет естественного и миграционного приростов.

Среднегодовая численность населения России в 2018 году составила 146,8 млн человек. По прогнозу экспертов, этот показатель в 2022 году достигнет 147,7 млн человек, а в 2024 году — 148,7 млн человек.

В ведомстве прогнозируют, что в 2019 году численность трудоспособного населения в России составит 82 млн человек, в 2020 году — 82,5 млн человек, в 2024 году — 85,3 млн человек.

Согласно данным Росстата, рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах — Москве (прирост 5,9%) и Карачаево-Черкесии, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении. Во всех остальных регионах страны рождаемость падает. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).