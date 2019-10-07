07.10.2019 09:50 373

Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тариф ОСАГО автомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях элементы «умного» страхования — телематический датчик, сообщающий страховщикам о скорости и географии передвижения клиента. С помощью информации, полученной с датчика, коммерсанты хотят определять индивидуальный тариф россиянам. При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже в следующем году расширить: в богатой Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%. Ужесточение тарифов ОСАГО больно ударит по автовладельцам, говорят эксперты и депутаты. Подробнее — в материале «Известий».

Не гоните

Законопроект о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению 15 октября в Госдуме в первом чтении. В документе, в частности, есть пункт о факторах, которые страховщики могут учитывать при определении индивидуального тарифа для клиента: «характеристика (навыки) вождения транспортного средства его владельцем (резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства) при условии их фиксации, в том числе с использованием телематических устройств…»

В Минфине, который является автором законопроекта, «Известиям» сообщили, что персонализация тарифов ОСАГО и будет заключаться в том, что страховщики самостоятельно выберут для клиента тариф, при этом они будут вправе учитывать наличие или отсутствие страхового датчика в авто.

«Законопроектом предусматриваются меры экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Страховщики имеют право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик страхователя, в частности: характеристик вождения, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом законопроектом сохраняется ограничение на минимальный и максимальный размер страховых тарифов, регулируемых Банком России», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Принуждать автомобилистов к установке аппаратуры пока никто не будет, если страхователь не захочет делиться с коммерсантами маршрутами своих передвижений.

«Решение устанавливать датчик — это не обязанность водителя, это его право. Если у водителя есть такая потребность и желание, то страховщик вправе по заявлению страхователя организовать оснащение автомобиля телематическим устройством. Данные будут использоваться при установлении базовой ставки тарифа», — уточнили в министерстве.

Жучка нет, скидки нет

Впрочем, в текущем виде поправки позволят страховщикам насчитать максимальную стоимость ОСАГО отказавшемуся от телематического датчика клиенту. В законопроекте полностью отсутствует нормативное регламентирование скидки либо увеличения стоимости автогражданки для человека, отказывающегося от датчика «умного страхования».

Предполагается, что к базовому тарифу страховщики будут применять соответствующие коэффициенты за манеру вождения и число злостных нарушений ПДД либо их отсутствие, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков» (РСА). Однако пояснить, будут или не будут применяться повышающие коэффициенты для водителей без телематических устройств, в РСА не смогли.

Вопрос «Известий» о ценообразовании полиса для таких автомобилистов оставили без комментариев в Центробанке и Минфине.

Услуга страхования с телематическим датчиком сейчас распространена в сегменте автострахования каско: страховщики первоначально продают клиенту полис по максимальному тарифу, но если последний хочет получить скидку, ему предлагают бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер. На его показаниях определяется потенциальный риск ДТП исследуемого водителя и высчитывается скидка. Денежная разница перечисляется водителю на счет. Сами датчики устанавливаются без каких-либо доплат со стороны водителя и снимаются через один или несколько месяцев. Очевидно, по этому же принципу будут устанавливаться и датчики в ОСАГО, хотя вопрос времени их эксплуатации не оговорен в законопроекте.

ОСАГО по цене каско

Хуже всего, что сумма, которую придется выложить водителю без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100%. Так как тем же законопроектом предполагается отмена коэффициентов за регион проживания и мощность авто, но в то же время тарифный коридор предлагается расширить с 1 января следующего года на 40%, а с октября еще дополнительно на 30%.

Для примера: рассчитаем планируемую будущую стоимость полиса легкового автомобиля водителя физлица для таких городов, как Владикавказ, Находка, Абакан, Уссурийск, Черкесск, Волгодонск, Таганрог, Шуя, Старый Оскол, Клинцы Бугульма, Новочеркасск, пострадавшие от наводнения Тулун и Канск, и прочие города с невысоким индексом достатка населения. У них сейчас региональный коэффициент составляет 1, то есть ни скидки, ни надбавки за ОСАГО по региональному принципу им не положены.

Сейчас максимальная верхняя планка стоимости полиса для этих городов (как и в целом по России) составляет 4942 рублей. Соответственно с нового года она может подняться до 6,9 тыс. рублей (+40%), а с октября 2020 года — до 9 тыс. рублей (еще +30%). Таким образом автостраховка для регионов, где зарплаты граждан невысокие, а в автопарке преобладают старые «Жигули», впервые скакнет на значительные 82%. В таких городах, как Байконур, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск и Грозный, максимальная ставка ОСАГО и вовсе вырастет более чем вдвое, поскольку сейчас там региональный коэффициент позволяет делать скидку водителям на 30–40%. И это не считая иных повышающих коэффициентов.

В РСА подчеркнули, что реформа ОСАГО предполагает расширение тарифного коридора не только вверх, но и вниз. По статистике (расчет которой не был обнародован) страховщиков средняя стоимость полиса после расширения тарифного коридора на 20% в этому году уже снизилась на 5,4%. Однако проведенное «Известиями» исследование действующих на 4 октября 2019 года базовых ставок крупнейших страховщиков рынка ОСАГО показало, что в самом прибыльном для них московском регионе ставки весьма далеки от нижней планки установленного Центробанком тарифного коридора.

Так, сотрудники горячих линий «Альфа-Страхования», «Ресо-Гарантии», «Росгосстраха», «Ингосстраха» сообщили о том, что сейчас у них для столицы действует базовая ставка 4118 рублей, при этом максимально разрешенная законом ставка — 4942 рубля. Удивительно, что все четыре компании вплоть до копейки совпали в своих желаниях и не пытаются конкурировать друг с другом в этом. Еще один лидер рынка «автогражданки» СК «МАКС» установил «базу» для Москвы на уровне 4 тыс. рублей, а в «Ренессанс-Страховании» она самая низкая среди крупных игроков — 3,7 тыс. рублей. Тем не менее все эти ставки весьма далеки от разрешенного законом нижнего порога — 2746 рублей. Исходя из этого сложно рассчитывать на щедрость страховщиков после планируемого повышения тарифов в 2020 году.

ОСАГО отменять нельзя оставить

Желания страховщиков по повышению тарифов никак не обоснованы, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Задача у страховщиков одна — собрать как можно больше, выплатить страхователям как можно меньше. Для это включают свой мощный юридический аппарат, затягивание сроков, всегда они жалуются на то, что им тяжело работать, хотя от ряда источников я слышал, что сейчас заниматься ОСАГО крайне прибыльно. Даже те, кто этим не занимался, на этот рынок бросились. Когда ОСАГО задумывалось — это как способ мотивации водителей уменьшить количество пострадавших на дорогах. А страховщики смотрят на это как на чистый бизнес-проект, но это не вид бизнеса», — рассказал «Известиям» Лысаков.

По словам депутата, ОСАГО может быть убыточным для страховщиков, если суммарный годовой объем выплат по ДТП превысит 77% от всех сборов, 20% идут на заработок страховщика, а 3% — в резервный фонд.

«Минфин регулярно публикует статистику убыточности по ОСАГО. Еще ни разу за всю историю этой услуги убыточность не перешагивала критический порог, она колеблется в районе 65–67%, а остальное всё сверхприбыли страховщиков», — рассказал депутат.

Повышение тарифов «автогражданки» в экономически слабых регионах больно ударит по наименее защищенным слоям граждан, считает независимый автоэксперт Сергей Ифанов.

«В маленьких городах старые «Жигули» ценою 60–120 тыс. рублей зачастую — это средство выживания для наших граждан. В нынешней экономической ситуации делать страховку в 8 тыс. рублей в этих регионах — это всё равно что стрелять себе в ногу, если понимаете, о чем я. Ни в коем случае этого нельзя допустить», — заключил Ифанов.

Тимур ХАСАНОВ

