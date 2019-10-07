07.10.2019 10:10 294

Минфин пытается обжаловать решение суда, который обязал ведомство выплатить больше 2 млн рублей семье из Курска. Во время ремонта у них обнаружился клад с золотыми монетами, который при спорных обстоятельствах попал в руки полиции, а затем испарился в неизвестном направлении. В запутанной истории курского клада и правилах обращения с находками счастливчиков разбирались «Известия».

Прибыльный ремонт

8 млрд рублей наличкой, найденные в квартире родственников бывшего замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, на самом деле тайный клад, о котором никто в семье не знал. Горы денег были заперты в кладовке, в которую можно было попасть только через комнату, тоже запертую на ключ, уверял адвокат. Его версия очень позабавила суд, который в конечном счете приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима.

Защита таким образом не только отрицала преступное происхождение денег, но и настаивала на возврате средств семье — ведь если это клад, да еще и найденный без согласия хозяев (а «тайная кладовка» была обнаружена в ходе обысков), то он по закону принадлежит им.

Если и есть счастливчики, которым выпадает удача купить квартиру с набитой современными деньгами комнатой, то они об этом молчат. Чаще всего россияне находят в домах и на участках так называемые бытовые клады — с банкнотами и монетами разных периодов и предметами первой необходимости, не имеющими высокой цены и художественной ценности.

Домашние клады советского периода содержат обычно облигации, милые безделушки и трофеи фронтовиков, в том числе оружие; революционного периода — керенки, иконы и предметы культа. Вместо денежного клада можно наткнуться на запрятанную в 1980-е порнографию, рассказывает руководитель кладоискательской конторы Владимир Порываев.

Строитель из Курска Александр Снегирев 12 лет назад обнаружил 260 золотых монет царской чеканки, когда ремонтировал дом. «Когда засыпал пол шлаком, начал ровнять граблями, бутылка и выскочила, вся замасленная. Это было в 2007 году», — рассказывает мужчина. По его словам, это накопления его бабушки 1883 года рождения, которая была известной в районе швеей и знахаркой.

Шесть лет семье было не до клада: сгорел дом, в момент пожара в нем находились трое детей. В 2013 году Александр Снегирев пошел к скупщику на рынок с монетами, на что обратили внимание полицейские (по версии нескольких местных СМИ, скупщик попросту сдал клиента).

«Сотрудниками полиции был задержан гражданин С. при попытке сбыта старинных золотых монет в количестве 260 штук, в тот же день был составлен акт добровольной выдачи указанных монет», — говорилось в решении суда. Сначала долго выясняли, имеют ли деньги историческую ценность (на этом настаивали сотрудники местного музея), параллельно Снегирев отстаивал права собственности.

Компенсация за удачу

Последний след клада — в комнате хранения вещественных доказательств отдела полиции №1 управления МВД по Курску. Монеты должны были отправиться в Гохран, но вместо них в ведомстве получили канцелярский степлер и три гаечных ключа. Завели уголовное дело и вскоре приостановили: виноватых не нашли, как и сам клад.

В июле 2018 года Ленинский суд Курска обязал Министерство финансов России выплатить семье Снегиревых компенсацию в 2,152 млн рублей — это 50% от стоимости найденного ими клада. Рассчитать ее было проблематично, не имея самих монет на руках.

«Во время судебных тяжб примерную оценку сделали сертифицированные эксперты из Брянска в 2014 году, — объясняет адвокат Снегиревых Алексей Наумов. — Тогда речь шла о сумме в 3,5 млн рублей. Сейчас же, после изменения курса доллара, речь о всех пяти. Каждая из монет стоит 25–30 тыс. рублей! То есть доля Снегирева, как нашедшего ценный клад, составляет 2,5 млн рублей!»

Минфин расплачиваться за таинственную пропажу монет не захотел: поддержал аргумент полиции касательно того, что мужчина не сразу пришел «сдаваться». И подал апелляцию на решение Ленинского суда. В четверг, 3 октября, Курский областной суд отказался удовлетворить ее, так что чиновники всё еще должны 2,1 млн рублей семье Снегиревых за пропавший клад.

С кем делиться

Что нужно делать с кладом, написано в ст. 233 Гражданского кодекса РФ. Первым делом необходимо разобраться, можно ли таковым считать обнаруженный предмет — его можно счесть и находкой. Закон определяет клад как «зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право», сказала «Известиям» юрист Елена Бочкарева.

Клад должен быть поровну поделен между владельцем участка или дома, где он был обнаружен, и человеком, который его откопал, «если соглашением между ними не установлено иное». Но есть важный нюанс. Если в кладе есть предметы, которые относятся к культурным ценностям, его необходимо передать в государственную собственность. По словам Елены Бочкаревой, при таком раскладе владелец земли или дома и счастливчик, нашедший клад, могут претендовать каждый на 25% его стоимости — по такому принципу Александру Снегиреву и присудили компенсацию.

Только вот на самом деле он не обязан делиться с государством, уверен основатель и глава «Кладоискательской конторы Владимира Порываева». «Это не клад — это наследство. О наличии этих золотых монет было известно. Принадлежали они родственникам нашедшего и были обнаружены на территории частного дома, который ему принадлежит», — подчеркнул Владимир Порываев в беседе с «Известиями».



Опытный кладоискатель уверен, что все 260 золотых монет (после кражи — эквивалентная им сумма денег) принадлежат Снегиреву, поскольку никакой культурной ценности не имеют. «Всё остальное — разводка, — уверен Порываев. — При обнаружении такого наследства государство нужно в крайнем случае проинформировать».

По закону о наследовании сложно доказать права на подобную находку, если нет завещания, говорит адвокат, специалист по законодательству в сфере кладоискательства Александр Прудников. «Если дом на протяжении 100 лет принадлежал одной семье, то здесь есть другой нюанс: клад нужно делить между всеми лицами», — отметил он в беседе с «Известиями».

Привет из 1920-х

Медные монеты, дореволюционные банкноты разного номинала и краткосрочные облигации — такой наследственный клад нашел в сентябре житель Троицка в Челябинской области. Кроме того, в заначке конца XIX — начала XX века обнаружились опасная бритва, медицинский шприц и нож — так называемая финка с сучком.

Как и житель Курска, хозяин дома сделал находку во время ремонта. Он говорит, что вещи принадлежали его прадеду. «Его арестовали, наверное, в 20-х годах. Домой он так и не вернулся — расстреляли, скорее всего. А деньги спрятал в надежное место, наверное, думал, что всё же вернется и воспользуется или жена, которая осталась одна с пятью детьми, найдет, — рассказал мужчина газете «Регион — Южный Урал». — Сумма по тем временам была внушительная: бумажных денег и облигаций — 22 тыс., а вот монеты еще не пересчитывали».

Житель Троицка намерен часть вещей сохранить на память для потомков, а часть отдать в мечеть, где имам хочет открыть небольшой музей. И в этом случае, по словам Владимира Порываева, нашедший — полноправный владелец вещей, будь то монеты или, например, старинная икона. «Или, например, вы нашли у себя на участке перстень с бриллиантом, который оставил ваш дед. Причем тут государство?» — приводит пример Владимир Порываев.

По словам адвоката Александра Прудникова, и в этом случае проблематично доказать факт наследования.

Пронесет или нет



Помимо случайных счастливчиков есть кладоискатели, называющие себя еще «белыми копателями». «Черные», в отличие от них, копают на запретных территориях и не церемонятся с предметами, которые могут иметь историческую ценность. Самые распространенные находки кладоискателей — монеты царского и сталинского периодов, украшения конской упряжи, пуговицы, крестики и другие религиозные предметы.

Осенью 2017 года во Владивостоке кладоискатель откопал жестяную коробку с 42 золотыми монетами, пролежавшую в земле больше века. «Клад уникален тем, что состоял только из золотых монет. Основная часть — американские монеты, несколько монет Николая II, также присутствуют две китайские золотые монеты», — рассказывает автор YouTube-канала «Белый копатель».

Дальневосточный начинающий копатель предпочел сохранить анонимность, тем более что 750 г золотых монет он понес не в полицию, а на продажу, на чем заработал 1,7 млн рублей. И многие кладоискатели, собравшиеся в комментариях к видео, сетовали, что счастливчик серьезно продешевил.

Владимир Порываев считает, что каждое поколение, которое вкладывалось в «бумажки», в итоге всё теряло из-за инфляции и девальвации. «Только те, кто вкладывался в истинные ценности, — золото, предметы антиквариата, коллекции, бриллианты, — получали рост. В лучшие времена это рост в 5% ежеквартально», — говорит предприниматель.

«Если бы копателя застали на месте раскопок, его могли бы обвинить в присвоении государственного имущества, а это уголовная ответственность», — подчеркивает адвокат Александр Прудников. Со скупщика спроса нет: при сделке действует презумпция добросовестности гражданского оборота.



С одной стороны, если человек нашел клад у себя дома, то он целиком и полностью принадлежит ему и отчитываться о нем никому не нужно (если это не культурная ценность, что определить, впрочем, может быть проблематично). С другой стороны, напоминает юрист Елена Бочкарева, никто не отменял принятую еще в СССР «Инструкцию о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов», которая обязывает передавать их налоговым органам.

Екатерина КОРНИЕНКО

