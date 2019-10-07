07.10.2019 10:40 389

Центробанк за три квартала 2019 года вынес финансовым организациям 47 штрафов за незаконный запрос кредитной истории граждан. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали «Известия». Больше всего нарушений зафиксировано у «Открытия» и «Уралсиба». Банки могут обращаться за этими данными, чтобы затем предлагать услуги, — как правило, новые ссуды. Жалобы пострадавших на маркетинговые атаки организаций, клиентами которых они никогда не были, на форумах в интернете и соцсетях исчисляются сотнями. Дело в том, что штраф за незаконный запрос кредитной истории составляет символические 30–50 тыс. рублей, и он не останавливает банки, отметили эксперты. В Госдуме обещают кратно увеличить наказание.

Штраф — не проблема

Кредитные организации навязчиво предлагают займы гражданам, которые никогда к ним не обращались. Перед этим банки без спроса проверяют надежность жертвы в бюро кредитных историй. Если оказывается, что у человека хороший риск-профиль, ему начинают звонить и писать с просьбой взять ссуду.

В 2019 году ЦБ вынес 47 постановлений о штрафах в отношении финансовых организаций, которые без разрешения запрашивали кредитную историю россиян. Больше всего предписаний было вынесено ФК «Открытие» (32), «Уралсибу» (6), Райффайзенбанку (3). Также наказания получили ВТБ, Промсвязьбанк и банк Дом.РФ. На специализированных форумах и в соцсетях «Известия» обнаружили сотни жалоб за этот год на незаконный запрос кредитной истории и последующие предложения взять займ.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что регулярно проверяют кредитные организации на законность запросов в БКИ, но потерпевшие не знают, куда жаловаться в случае нарушения их прав. Повышение финансовой грамотности населения может повлиять на число обращений к регулятору.

При этом наказание за нарушение составляет всего 30–50 тыс. рублей, отметил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в ближайшее время сумма будет кратно увеличена.

Во всем виноват сбой

В банках во всем винят технические сбои. Нарушения произошли в результате ошибки при слиянии баз данных в процессе интеграции розничной сети «Открытия» и Бинбанка, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Открытия». По каждому из 32 правонарушений кредитная организация заплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, подчеркнули там.

ВТБ строго соблюдает законодательство о предоставлении данных клиентов в бюро кредитных историй. Зафиксированный ЦБ случай исключительный и вызван технической ошибкой. Постановление регулятора исполнено, штраф оплачен, пояснили в пресс-службе ВТБ. В банке Дом.РФ также заявили, что кредитная организация предприняла все меры, чтобы исключить в будущем нарушения, и оплатила штраф.

В «Уралсибе» и Райффайзенбанке отказались от комментариев. В Промсвязьбанке не ответили на запрос о полученном штрафе.

Потребители не понимают, что такое кредитная история и зачем за ней следить, поэтому так мало жалоб в ЦБ, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, граждане не осознают, что контроль риск-профиля позволит вовремя увидеть чужую ссуду, оформленную на их имя.

Как пояснил «Известиям» источник, близкий к ЦБ, процесс рассмотрения жалоб на незаконные запросы обычно растягивается на месяцы. Регулятор запрашивает все подтверждающие документы (согласие на запрос кредитной истории и копию паспорта), после их изучения регулятор вызывают представителей БКИ и финансовой организации, а это длительный процесс. Граждане зачастую читают договор невнимательно и не замечают, что дают разрешение. Однако банки нередко нарушают закон, в таких случаях они списывают вину на технические неполадки, добавил источник.

С 31 января 2019 года россияне могут дважды в год бесплатно узнать свою кредитную историю через портал госуслуг. Нововведение позволило гражданам увидеть, когда и какие банки и МФО запрашивали сведения о них. Именно после этого россияне стали быстрее узнавать о фактах оформления на них чужих микрозаймов. До этого им становилось известно об этом во время звонков коллекторов.

Запросов много

«После удаления незаконных запросов в Эквифаксе, мой скоринг-балл поднялся на 30 пунктов», — написал Иван на одном из специализированных форумов. «Совпадение ли», — задался он риторическим вопросом. На том же форуме Сергей жалуется, что никогда не был клиентом ни банка «Открытие», ни поглощенных им кредитных организаций. Однако финансовая корпорация регулярно делала запросы его кредитной истории, иногда по два раза в день, тем самым портя ему шансы на получение займа в будущем.

Дело в том, что кредитный рейтинг человека зависит в том числе от частоты обращений финансовых организаций за банковской историей граждан. Когда заемщик берет небольшие ссуды каждые пару месяцев и чаще, а тем более займы в МФО, то это негативно сказывается на его скоринге. При расчете рейтинга бюро учитывают и поданные заявки, даже если в дальнейшем кредитный договор не заключался, пояснила Евгения Лазарева.

— Если потребитель просто изучает предложения на рынке, обращается в несколько банков, а потенциальные кредиторы без его согласия запрашивают историю, то система расценивает такое поведение как подозрительное, и рейтинг снижается. А в момент, когда потребитель уже сделает выбор и придет к кредитору, он может отказать, поскольку рейтинг заемщика будет снижен, — пояснила она.

Три крупнейших БКИ — «Эквифакс», ОКБ и НБКИ — получают от банков около 120 млн запросов в месяц. То есть по 40 млн на бюро, посетовал в беседе с «Известиями» гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, не существует экономически разумного способа достоверно проверить согласие каждого гражданина.

Вадим АРАПОВ

