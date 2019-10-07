Рубль пошел вниз из-за опасений за торговые переговоры США и КНР

07.10.2019 11:00 239

Рубль в понедельник утром дешевеет на фоне настороженного отношения к риску из-за опасений за торговые переговоры Вашингтона и Пекина, очередной раунд которых должен пройти на текущей неделе.

К 10.15 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была на отметке 64,83, и рубль теряет треть процента. В пятницу же было достигнуто лучшее значение рубля за неделю, 64,54, после умеренно-слабой трудовой статистики США и комментариев ЦБР о возможности смягчения ДКП.

К евро рубль также теряет треть процента, и котировки вблизи 71,18.

Согласно сообщению агентства Bloomberg, китайская сторона в переговорном процессе с США может проявить жесткость, в частности, она может отказаться от обсуждения темы госсубсидий и государственной политики в сфере промышленности, на чем, в свою очередь, настаивает Вашингтон.

"Ожидания от очередного раунда невысоки ввиду противоречивых действий и заявлений сторон: китайские компании готовы закупать с/х продукцию США в обмен на отказ США от новых пошлин 15 октября; потенциальное ограничение США на финансовые потоки из КНР не способствует деэскалации; процедура импичмента президента США снижает мотивацию китайской стороны к смягчению переговорной позиции", — считает Дмитрий Долгин из банка ИНГ Евразия

Эта тема пока отодвинула на второй план поддержку для рубля от ожиданий снижения ставок ФРС и ЦБР — в первом случае удешевляется фондирование рискованных активов, во втором — появляется интерес покупать ОФЗ по текущим ценам.

На форексе сейчас пара евро/доллар показывает нулевую динамику, котировки вблизи $1,0975. Сырьевые и развивающиеся валюты в основном дешевеют.

Нефть марки Brent пытается уйти в плюс, баррель оценивается в $58,43.

Интерес для рынков могут представлять выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, запланированные на сегодня, завтра и среду, в 20.00 МСК, 20.50 МСК и 18.00 МСК соответственно.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ